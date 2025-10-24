Paola Jara se mostró emocionada por el pronto nacimiento de su bebé: “con demasiadas ansias”

La reconocida cantante de música popular Paola Jara cautivó a sus seguidores en redes sociales con una emotiva publicación en la que presumió su avanzada pancita de embarazo y acompañó las fotos con un tierno mensaje para su bebé.

¿Cuándo nacerá el bebé de Paola Jara y Jessi Uribe?

Hace varios días el cantante Jessi Uribe reveló en conversación con los presentadores del programa matutino del Canal RCN ‘Buen día, Colombia’ sobre esta nueva etapa que está a punto de vivir una vez más, pero esta vez junto a su esposa Paola Jara.

Así se enteró Paola Jara que estaba embarazada. (Foto: Buen día, Colombia)

Allí, el artista popular fue interrogado sobre la fecha de nacimiento de su pequeña hija Emilia, pero el artista se limitó a mencionar que nacería a mediados de noviembre sin dar una fecha exacta en la que recibirá en brazos a su bebé.

Por lo pronto la pareja se ha dejado ver bastante emocionada al notar que dentro de poco podrán conocer el rostro de su pequeña hija.

¿Cómo vive Paola Jara esta última etapa de su embarazo?

En una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Paola Jara presumió su enorme pancita de embarazo con una sesión fotográfica en la que, sin perder su estilo, dejó ver lo radiante que se encuentra.

¿Quién le puso el nombre a la bebé que esperan Jessi Uribe y Paola Jara? | AFP: Giorgio Viera

Con un vestido negro completamente ajustado a su figura y sus manos posando sobre su pancita, la reconocida cantante reflejó el amor que siente por su pequeña bebé, quien será su primera y, al parecer, única hija.

Cabe recordar que Jessi Uribe ya confirmó que, de su parte, no piensa tener más hijos, pues con Emilia serían cinco: cuatro de su anterior relación sentimental con Sandra Barrios.

“24 de octubre del 2025, ya casi te veo, Emi, y no te imaginas todo lo que hemos hecho en estos meses. ¡Te amo y te espero con demasiadas ansias!”.

Con esto, Paola Jara dejó claro que está disfrutando al máximo esta última etapa de su embarazo y contando los días para conocer a su hija Emilia, fruto de su relación con Jessi Uribe.