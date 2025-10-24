Karol G acaparó las miradas en los Billboard al lucir impactante vestido: ¡Es de un famoso diseñador!

Karol G compartió en sus redes sociales detalles del vestido que lució en la noche de los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

¿Qué dijo Karol G sobre su vestido en los Billboard 2025?

La cantante paisa reveló que el diseño es de Oscar de la Renta y mostró varias imágenes del atuendo en un carrusel de fotos un vestido dorado largo, ceñido al cuerpo con detalles ondulados.

En sus redes, Karol G expresó su emoción: “Gracias Diosito porque no se ha ido la capacidad de emocionarme con las cosas como si fuera siempre la primera vez… Gracias a ustedes por ser el fandom más poderoso, único y fiel de todos los tiempos”.

Uno de los comentarios que destacó fue el de Daiky Gamboa, uno de sus amigos más cercanos quien dedicó emotivas palabras a la cantante paisa: “Verte así de feliz e igual de dorada que los premios, es el premio mayor para todos nosotros”.

¿Cómo se destacó Karol G en los Billboard de la Música Latina?

La intérprete de “Provenza” abrió la lista de colombianos triunfadores, siendo la más nominada y la artista femenina con más trofeos.

La gala, realizada en la noche del 23 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, contempló 49 categorías, evaluadas según streaming, ventas digitales, difusión radial y convocatoria de giras.

Karol G inició la velada recibiendo el primer premio en Hot Latin Songs, Artista del Año Femenina por Si Antes Te Hubiera Conocido, y sumó galardones en Global 200: Canción Latina del Año, Latin Air Play, Ventas y Canción Tropical del Año, cerrando con seis premios en total.

Otros colombianos destacados fueron Shakira, que obtuvo tres galardones y Kapo con el Álbum Top Latin Top por ‘Por si alguien nos escucha’. L

Los shows en vivo incluyeron presentaciones de Juan Duque, Beéle con Ozuna y Carlos Vives con Emilia, Wisin y Xavi.

Pero el más premiado de la noche fue Bad Bunny con 11 premios, incluyendo Artista del Año y Hot Latin Songs Artista del Año Masculino, además del reconocimiento como Billboard Artista Latino del Siglo 21.

Durante la ceremonia, Rita Moreno le entregó el premio, la legendaria estrella de 93 años.