Los momentos que hicieron vibrar los Premios Billboard 2025: ¡Bad Bunny y Karol G brillaron!

La edición 2025 de los Premios Billboard de la Música Latina reunió a lo más destacado de la industria musical.

Artículos relacionados Viral Fallece reconocida influencer colombiana en medio de un robo: esto es lo que se sabe

¿Qué actuaciones sorprendieron al público en los Premios Billboard 2025?

Uno de los instantes que captó mayor atención fue la entrega del premio Artista del Siglo XXI, otorgado a Bad Bunny por la legendaria Rita Moreno.

La estrella de 93 años y el Conejo Malo compartieron un baile que combinó la sorpresa y emoción para los asistentes en el Knight Center de Miami.

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz la última publicación del integrante de Buen día, Colombia que falleció

Karol G también tuvo una noche destacada. La cantante paisa se llevó seis galardones incluyendo a "Artista Femenina del Año" y "Canción Latina Global 200" por su éxito "Si antes te hubiera conocido".

Premios Billboard 2025: Lo que pasó en la noche más esperada de la música latina. (Foto: AFP)

Asimismo, Fuerza Regida, por su parte, sonrió durante toda la ceremonia al recibir cinco premios, incluido el de Canción Regional Mexicana del Año por su éxito “Tu boda” junto a Oscar Maydon.

El inicio del evento estuvo marcado por la actuación de Olga Tañón, quien abrió la gala con su tema "Jolgorio" en un montaje lleno de color y energía, estableciendo el tono festivo de la noche.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón presumió su popularidad en la última emisión de su programa de chismes: “Me quieren”

Otros momentos destacados incluyeron la presentación de Kenia Os junto a Peso Pluma y la aparición de Daddy Yankee, quien mostró que sigue vigente en la música a pesar de su anunciado retiro.

¿Qué actuaciones y momentos sorprendieron en los Premios Billboard 2025?

La gala no solo fue entrega de premios. Xavi, Emilia, Carlos Vives y Wisin interpretaron "Somos más", himno oficial de Telemundo para la Copa Mundial de 2026, ofreciendo un espectáculo que unió música y deporte.

Laura Pausini, reconocida por su trayectoria, subió al escenario para cantar “Mi historia entre tus dedos”, que sin duda conectó con los asistentes con su estilo emotivo.

Tendencias del K-Pop también se hicieron presentes con el look de NXNNI en los esperados Premios Billboard.