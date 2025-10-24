Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Los momentos que hicieron vibrar los Premios Billboard 2025: ¡Bad Bunny y Karol G brillaron!

Los Premios Billboard 2025 brillaron con Bad Bunny, Karol G y actuaciones que sorprendieron al público latino.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Los mejores momentos de los Premios Billboard.
Premios Billboard 2025: Lo que pasó en la noche más esperada de la música latina. (Foto: AFP)

La edición 2025 de los Premios Billboard de la Música Latina reunió a lo más destacado de la industria musical.

¿Qué actuaciones sorprendieron al público en los Premios Billboard 2025?

Uno de los instantes que captó mayor atención fue la entrega del premio Artista del Siglo XXI, otorgado a Bad Bunny por la legendaria Rita Moreno.

La estrella de 93 años y el Conejo Malo compartieron un baile que combinó la sorpresa y emoción para los asistentes en el Knight Center de Miami.

Karol G también tuvo una noche destacada. La cantante paisa se llevó seis galardones incluyendo a "Artista Femenina del Año" y "Canción Latina Global 200" por su éxito "Si antes te hubiera conocido".

Asimismo, Fuerza Regida, por su parte, sonrió durante toda la ceremonia al recibir cinco premios, incluido el de Canción Regional Mexicana del Año por su éxito “Tu boda” junto a Oscar Maydon.

El inicio del evento estuvo marcado por la actuación de Olga Tañón, quien abrió la gala con su tema "Jolgorio" en un montaje lleno de color y energía, estableciendo el tono festivo de la noche.

Otros momentos destacados incluyeron la presentación de Kenia Os junto a Peso Pluma y la aparición de Daddy Yankee, quien mostró que sigue vigente en la música a pesar de su anunciado retiro.

¿Qué actuaciones y momentos sorprendieron en los Premios Billboard 2025?

La gala no solo fue entrega de premios. Xavi, Emilia, Carlos Vives y Wisin interpretaron "Somos más", himno oficial de Telemundo para la Copa Mundial de 2026, ofreciendo un espectáculo que unió música y deporte.

Laura Pausini, reconocida por su trayectoria, subió al escenario para cantar “Mi historia entre tus dedos”, que sin duda conectó con los asistentes con su estilo emotivo.

Tendencias del K-Pop también se hicieron presentes con el look de NXNNI en los esperados Premios Billboard.

