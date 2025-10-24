Yina Calderón presumió su popularidad en la última emisión de su programa de chismes: “Me quieren”

En una reciente emisión de su programa, Yina Calderón volvió a dar de qué hablar. La empresaria e influencer, conocida por su estilo directo y por generar controversia por sus opiniones, sorprendió con una reciente declaración.

¿Qué papel jugará Yina Calderón en su próximo reality?

La polémica creadora de contenido fue confirmada como una de las participantes del reality La Mansión de Luinny, un formato que reunirá a celebridades de distintos países y que será transmitido por YouTube a partir del 30 de octubre.

Por lo que estará fuera del país durante las grabaciones del reality, Yina reveló que ‘Baño TV’, su programa de chismes, quedará a cargo de sus hermanas durante este tiempo.

Durante la conversación, una de sus hermanas le comentó que muchos influenciadores no son tan queridos en sus países de origen, a lo que Yina respondió con toda seguridad que ese no era su caso.

Fiel a su estilo, la empresaria de fajas y DJ dejó claro que: “A mí no, a mí todo el mundo me quiere”.

El comentario surgió mientras hablaba del reality dominicano en el que participará. Yina confesó que sabe cuál es su rol en este tipo de programas: ser la villana.

Sin modestia: Yina Calderón dice que todo el mundo la quiere. (Foto: Buen día, Colombia)

“Las villanas no ganan”, dejando claro que su objetivo en este proyecto no será llegar a la final y convertirse en ganadora sino disfrutar la experiencia y darle su toque de picante al programa.

¿Qué reacciones generó la respuesta de Yina Calderón?

Sin duda, los comentarios de los usuarios estaban divididos. Algunos internautas refutaron las palabras de Yina Calderón.

Mientras que otros, por el contrario, apoyaron a la empresaria, quien cuenta con una importante comunidad de seguidores en redes sociales que simpatiza con su contenido y se solidariza con ella por su historia de vida.

Entre las reacciones destacaron mensajes como: “Duélale a quien le duela” y “Yo sí la quiero, la Sayayina es la mejor”, aunque algunos usuarios prefirieron tomarlo con humor.

Por lo pronto, la empresaria y creadora de contenido Yina Calderón se alista para su participación en este reality, en el que, sin duda, dará mucho de qué hablar, como lo hizo en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.