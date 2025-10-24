Así fue la reacción de Shakira tras enfrentar millonaria demanda: ¡Tomó drásticas medidas!

Shakira se encuentra en medio de un proceso legal en Miami iniciado por un hombre de 80 años que la acusa de presunto fraude, incumplimiento de contrato y explotación de persona mayor.

Artículos relacionados Viral Fallece reconocida influencer colombiana en medio de un robo: esto es lo que se sabe

¿Cuál fue la reacción de Shakira tras conocer la demanda?

Según los documentos presentados, el hombre asegura haber entregado cerca de 140.000 dólares para gastos de hotel y médicos, y 3.500 dólares para un supuesto viaje de la cantante a Cuba.

Además, afirma que firmaron un contrato para publicar un libro de memorias y realizar una gira de 100 conciertos.

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz la última publicación del integrante de Buen día, Colombia que falleció

De acuerdo medios locales, Shakira se habría mostrado asombrada ante la demanda y sus abogados sostienen que se trata de una suplantación de identidad.

La artista no habría tenido contacto directo con el demandante, por lo que niega cualquier vinculación con los supuestos acuerdos presentados.

La reacción de Shakira tras demanda millonaria. (Foto: AFP)

¿Qué medidas tomó Shakira luego de la audiencia?

El jueves 23 de octubre se celebró una audiencia vía Zoom, en la que los abogados de Shakira solicitaron la suspensión del caso, argumentando que se trata de una clara suplantación de identidad.

Según el abogado criminalista, Carlos González, los documentos presentados por el demandante, incluyendo capturas de pantalla, tickets de avión, correos electrónicos y una supuesta licencia de conducción, podrían haber sido obtenidos de un perfil falso que se hacía pasar por Shakira.

La defensa también pidió al tribunal analizar los posibles perjuicios que esta demanda podría haber causado a la cantante, quien mantiene su inocencia frente a los tres cargos.

Y aunque Shakira vuelve a ser protagonista por un tema fuera de su música y su vida, por ahora sus siguen atentos a la evolución del proceso legal.

Recientemente la barranquillera presentó una nueva versión de Hips Don’t Lie junto a Ed Sheeran y Beéle luego de su exitosa gira internacional de Las mujeres ya no lloran Tour.

La idea surgió tras años de intercambio creativo con el cantante británico Sheeran, mientras Beéle aportó su toque urbano y local.