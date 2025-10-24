Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así fue la reacción de Shakira tras enfrentar millonaria demanda: ¡Tomó drásticas medidas!

La cantante Shakira enfrenta una millonaria demanda y su reacción da pistas sobre el giro del caso.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
¿Cómo reaccionó Shakira frente a la demanda por presunto fraude en Miami?
La reacción de Shakira tras demanda millonaria. (Foto: AFP)

Shakira se encuentra en medio de un proceso legal en Miami iniciado por un hombre de 80 años que la acusa de presunto fraude, incumplimiento de contrato y explotación de persona mayor.

¿Cuál fue la reacción de Shakira tras conocer la demanda?

Según los documentos presentados, el hombre asegura haber entregado cerca de 140.000 dólares para gastos de hotel y médicos, y 3.500 dólares para un supuesto viaje de la cantante a Cuba.

Además, afirma que firmaron un contrato para publicar un libro de memorias y realizar una gira de 100 conciertos.

De acuerdo medios locales, Shakira se habría mostrado asombrada ante la demanda y sus abogados sostienen que se trata de una suplantación de identidad.

La artista no habría tenido contacto directo con el demandante, por lo que niega cualquier vinculación con los supuestos acuerdos presentados.

¿Qué medidas tomó Shakira luego de la audiencia?

El jueves 23 de octubre se celebró una audiencia vía Zoom, en la que los abogados de Shakira solicitaron la suspensión del caso, argumentando que se trata de una clara suplantación de identidad.

Según el abogado criminalista, Carlos González, los documentos presentados por el demandante, incluyendo capturas de pantalla, tickets de avión, correos electrónicos y una supuesta licencia de conducción, podrían haber sido obtenidos de un perfil falso que se hacía pasar por Shakira.

La defensa también pidió al tribunal analizar los posibles perjuicios que esta demanda podría haber causado a la cantante, quien mantiene su inocencia frente a los tres cargos.

Y aunque Shakira vuelve a ser protagonista por un tema fuera de su música y su vida, por ahora sus siguen atentos a la evolución del proceso legal.

Recientemente la barranquillera presentó una nueva versión de Hips Don’t Lie junto a Ed Sheeran y Beéle luego de su exitosa gira internacional de Las mujeres ya no lloran Tour.

La idea surgió tras años de intercambio creativo con el cantante británico Sheeran, mientras Beéle aportó su toque urbano y local.

