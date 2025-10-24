Greeicy Rendón rompió el silencio sobre la difícil situación que vive: “Cosas que no tienen sentido”

La cantante y creadora de contenido Greeicy Rendón compartió con sus seguidores una experiencia muy especial que vivió recientemente y aseguró que fue un mensaje en medio del difícil momento que está viviendo.

¿Qué ocurrió con Greeicy Rendón y la mantis religiosa?

“Me pasó algo tan hermoso, chicos, tan bonito y espectacular, que me reconfirma la magia tan poderosa que tiene la música, que tiene Dios y que tiene la vida de buscar siempre la manera de decirte cosas”, dijo en un video en su cuenta de TikTok.

Greeicy contó que mientras estaban en el estudio haciendo música, tuvo un encuentro con una mantis religiosa.

El insecto empezó a moverse de manera intensa en su cabello al lado del oído, lo que llamó mucho su atención. Y aunque pensó inicialmente que era otro tipo de insecto rápidamente se lo quitó, pero cuando cayó al piso.

“Amor es una mantis religiosa”, comentó Mike Bahía. Por lo que generó la reacción inmediata de Greeicy pues sabía que era un animal muy especial.

La artista caleña contó a sus millones de seguidores esta próximo a sacar una nueva canción, pero no la escribió ella, sino que llegó gracias a la experiencia con la mantis religiosa.

“Llevarte un mensaje de fuerza cuando lo necesitas, de decirte lo que tienes que escuchar. Y yo, que dedico mi vida a hacer música, hoy reconfirmo que la canción no la hice yo”, relató.

Después de investigar un poco, Greeicy confirmó que no es común tener un encuentro así con una mantis religiosa, por lo que lo que vivió tuvo un significado especial para ella.

La cantante aseguró que escribió la canción muy rápido y que las palabras no surgieron de ella, sino de otro lugar: “Esa canción llegó en ese momento porque sabía que hoy necesitaba escucharla”.

¿Qué reflexiones compartió sobre el difícil momento que vive Greeicy Rendón?

Aunque aclaró que no se trataba de la promoción de la canción, sino de compartir la anécdota con sus seguidores, mencionó que, por el tema complicado que está viviendo, no podía dar muchos detalles.

Greeicy reflexionó: “Cuando en la vida estén pasando cosas locas que no tienen sentido… después de tanto preguntarse el por qué, ahora se empieza a entender el para qué”.

Se conoce que su familia está pasando por un mal momento ya que su padre se encuentra en medio de un proceso legal en su contra por acusaciones en delitos graves.

Finalmente, agradeció a sus seguidores, afirmando que entendía lo que le decían y que no los culpaba, aunque aclaró que no podía dar más detalles sobre el tema.