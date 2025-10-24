Ángela Aguilar canceló varios conciertos y un comentario de Kunno levantó sospechas de embarazo.

Los seguidores de Ángela Aguilar están más atentos que nunca a cada paso de la cantante, luego de que anunciara la cancelación de seis presentaciones en Estados Unidos.

La noticia no tardó en encender las alarmas sobre un posible embarazo, especialmente porque desde su boda con Christian Nodal, los rumores de que estarían esperando su primer hijo han sido constantes, además, un reciente comentario de su amigo Kunno parece haber avivado aún más la curiosidad del público.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe habló sobre la posibilidad de tener más hijos con Paola Jara

¿Qué hay detrás de la cancelación de los conciertos de Ángela Aguilar?

La intérprete de “Qué agonía” sorprendió a sus fanáticos al anunciar que seis de las fechas programadas en su gira por Estados Unidos serían suspendidas y aunque su equipo no ha dado una razón específica, los conciertos cancelados corresponden a ciudades como Nueva Jersey, Chicago, Carolina del Norte e Indianápolis, lo que despertó inquietudes entre sus seguidores, ya que Ángela siempre ha sido muy cumplida con su agenda.

Aunque redujo su gira, Ángela mantiene fechas activas en Dallas, Houston y Las Vegas. | Giorgio Viera.

Para muchos, el hecho de que no haya ofrecido explicaciones directas ni declaraciones en redes sociales refuerza la teoría de que estaría atravesando los primeros meses de embarazo.

¿Qué dijo Kunno, el mejor amigo de Ángela Aguilar sobre los rumores de embarazo?

El creador de contenido y amigo cercano de la pareja, Kunno, fue abordado recientemente en la alfombra de los Premios Eliot, donde fue consultado sobre las cancelaciones de Ángela y el rumor del posible embarazo, pero su respuesta, lejos de aclarar la situación, la volvió aún más intrigante.

“Sé la razón, pero no puedo decir mucho. Es algo que los va a sorprender y a alegrar”.

Aunque intentó mantener la discreción, sus palabras fueron interpretadas por muchos como una confirmación indirecta y entre bromas, Kunno también mencionó que no sabe qué tan buen “tío” sería si se confirma la llegada de un bebé, comentario que desató risas y aún más especulaciones en redes.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio sorprendió al presumir un beso con otro hombre

¿Qué sigue en la agenda de Ángela Aguilar?

Ángela no ha detenido por completo su gira, de las 18 fechas programadas, mantiene 12 activas, incluyendo presentaciones en ciudades como Dallas, Houston, San Antonio y Las Vegas entre noviembre y diciembre.

Ángela Aguilar canceló seis presentaciones en EE. UU. y las especulaciones sobre un posible embarazo no se hicieron esperar. (Foto de Dimitrios Kambouris)

Por ahora, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han hecho declaraciones oficiales al respecto, y mientras tanto, el público continúa a la expectativa, dividido entre quienes creen que los artistas podrían estar próximos a anunciar la llegada de su primer hijo.