Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Ángela Aguilar canceló varios conciertos y un comentario de Kunno levantó sospechas de embarazo.

Ángela Aguilar canceló seis presentaciones en EE. UU. y un comentario de Kunno hizo que los rumores de embarazo con Nodal crecen.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Las románticas fotos de Ángela Aguilar y Christian Nodal
Con románticas fotos, Ángela Aguilar confirma su relación con Christian Nodal (Foto: AFP)

Los seguidores de Ángela Aguilar están más atentos que nunca a cada paso de la cantante, luego de que anunciara la cancelación de seis presentaciones en Estados Unidos.

La noticia no tardó en encender las alarmas sobre un posible embarazo, especialmente porque desde su boda con Christian Nodal, los rumores de que estarían esperando su primer hijo han sido constantes, además, un reciente comentario de su amigo Kunno parece haber avivado aún más la curiosidad del público.

Artículos relacionados

¿Qué hay detrás de la cancelación de los conciertos de Ángela Aguilar?

La intérprete de “Qué agonía” sorprendió a sus fanáticos al anunciar que seis de las fechas programadas en su gira por Estados Unidos serían suspendidas y aunque su equipo no ha dado una razón específica, los conciertos cancelados corresponden a ciudades como Nueva Jersey, Chicago, Carolina del Norte e Indianápolis, lo que despertó inquietudes entre sus seguidores, ya que Ángela siempre ha sido muy cumplida con su agenda.

Ángela Aguilar llega al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center de Miami.
Aunque redujo su gira, Ángela mantiene fechas activas en Dallas, Houston y Las Vegas. | Giorgio Viera.

Para muchos, el hecho de que no haya ofrecido explicaciones directas ni declaraciones en redes sociales refuerza la teoría de que estaría atravesando los primeros meses de embarazo.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Kunno, el mejor amigo de Ángela Aguilar sobre los rumores de embarazo?

El creador de contenido y amigo cercano de la pareja, Kunno, fue abordado recientemente en la alfombra de los Premios Eliot, donde fue consultado sobre las cancelaciones de Ángela y el rumor del posible embarazo, pero su respuesta, lejos de aclarar la situación, la volvió aún más intrigante.

“Sé la razón, pero no puedo decir mucho. Es algo que los va a sorprender y a alegrar”.

Aunque intentó mantener la discreción, sus palabras fueron interpretadas por muchos como una confirmación indirecta y entre bromas, Kunno también mencionó que no sabe qué tan buen “tío” sería si se confirma la llegada de un bebé, comentario que desató risas y aún más especulaciones en redes.

Artículos relacionados

¿Qué sigue en la agenda de Ángela Aguilar?

Ángela no ha detenido por completo su gira, de las 18 fechas programadas, mantiene 12 activas, incluyendo presentaciones en ciudades como Dallas, Houston, San Antonio y Las Vegas entre noviembre y diciembre.

Gritan el nombre de Cazzu durante concierto de Nodal y Ángela Aguilar.
Ángela Aguilar canceló seis presentaciones en EE. UU. y las especulaciones sobre un posible embarazo no se hicieron esperar. (Foto de Dimitrios Kambouris)

Por ahora, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han hecho declaraciones oficiales al respecto, y mientras tanto, el público continúa a la expectativa, dividido entre quienes creen que los artistas podrían estar próximos a anunciar la llegada de su primer hijo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Angie Miller aclara rumores que la relacionan con el caso B-King. Talento internacional

Angie Miller aclara su vínculo con B-King y pide respeto tras más de un mes de su fallecimiento

Angie Miller rompe el silencio tras la muerte de B-King y aclara que no fue su pareja ni que estuvo desaparecida.

Belinda asiste al estreno mundial de "Baywatch" de Paramount Pictures. Belinda

Belinda detuvo su concierto y protagonizó inesperado momento con un fan

En medio de una reciente presentación, Belinda llamó la atención del público al mostrarse cercana con uno de sus fans.

Belinda actúa en el escenario frente al Ayuntamiento de París durante el desfile de L'Oréal Paris. Belinda

Belinda rompió en llanto en pleno concierto, ¿cuál fue la razón?

Recientemente, la cantante Belinda se mostró conmovida en medio de un show que ofreció en Guadalajara.

Lo más superlike

Camilo Echeverry conmovió con dedicatoria a Evaluna Montaner |AFP/Ivan Evaluna Montaner

Evaluna Montaner impacta las redes al mostrar lo mucho que crecieron sus hijas

Evaluna compartió adorables imágenes junto a sus hijas Índigo y Amaranto, desatando ternura en redes por el amor que transmite su familia.

Valentina Ferrer dejó curioso mensaje en redes “Soltera y Feliz” Valentina Ferrer

Valentina Ferrer sorprendió con curioso mensaje: “Soltera y Feliz”, ¿Terminó con J Balvin?

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Hijo de Violeta Bergonzi enternece al reconocerla en la pantalla de TV en MasterChef Celebrity

Viral

Viral: Mujer enfrenta a una mesera que tomó el número de su novio tras pagar con billetera digital

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe