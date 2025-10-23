Belinda detuvo su concierto y protagonizó inesperado momento con un fan

Nuevamente la cantante Belinda,se convirtió en el foco de atención en redes sociales tras protagonizar un particular momento en medio de un show que ofreció el pasado 19 de octubre durante la celebración de las Fiestas de Octubre que se lleva a cabo en Guadalajara.

¿Qué le pasó a Belinda en pleno concierto y por qué llamó la atención de sus fans?

De acuerdo con los videos que han publicado los asistentes al concierto, la artista detuvo por algunos segundos su show para pedirle una foto a uno de sus fans, momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La comentada escena tuvo lugar justo cuando la cantante interpretaba una de sus exitosas canciones, cuando de repente se fijó en una de las personas que se encontraban abajo del escenario, puntualmente un hombre que habría sido identificado como César.

“¡Quiero una foto con el guapo!”, fueron las palabras de la también actriz mexicana. Como era de esperarse, el gesto de Belinda no solo fue motivo de ovación entre el público, sino también en las plataformas digitales, en donde se convirtió en tendencia por su espontaneidad, pues además de acercársele, también le pidió que la abrazara.

¿Por qué Belinda rompió en llanto en pleno concierto?

Además de ser tendencia por este particular momento junto a uno de sus seguidores, a lo largo de esta misma presentación, hubo otro momento bastante emotivo, pues mientras interpretaba la canción ‘Luz Sin Gravedad’ rompió en llanto y tuvo que tomar una pausa durante algunos segundos para poder retomar.

Frente a lo sucedido, los internautas asociaron este hecho con el conflicto legal que enfrenta la mexicana contra Lupillo Rivera, esto debido a que ella interpuso una demanda en su contra por presunta v1olencia digital a raíz de unas declaraciones que él habría hecho sin ningún consentimiento.

Así fue el momento en el que Belinda le pidió una foto a un fan. Foto | Canal RCN.

Frente a las acusaciones que recibió, Lupillo le respondió en términos legales con una contrademanda bajo el argumenta de una “presunta falsedad de declaraciones”.

Este es le hombre al que Belinda le pidió una foto en pleno concierto.

Aunque el hecho fue motivo de especulaciones entre los usuarios, Belinda no hizo ningún tipo de pronunciamiento sobre el tema, ni se refirió respecto al inconveniente que tiene con su expareja.