Alejandro Fernández rindió homenaje a Vicente Fernández tras 4 años de su partida

Cada 12 de diciembre se convierte en una fecha profundamente emotiva para los Fernández, quienes encuentran en los recuerdos una manera de mantener vivo al legendario Charro de Huentitán.

A cuatro años de su partida, Alejandro Fernández y sus hijos recurrieron a las redes sociales para rendirle un homenaje cargado de nostalgia, orgullo y amor, compartiendo imágenes del fuerte lazo que los unía tanto dentro como fuera del escenario.

¿Cómo recuerdan los Fernández a don Vicente a cuatro años de su ausencia?

Desde las primeras horas del día, fotografías, videos y mensajes comenzaron a circular, mostrando distintas etapas de la vida de don Vicente, desde su juventud hasta sus últimos años, siempre rodeado de su familia.

Para Alejandro, recordar a su padre no es solo honrar al ícono de la música ranchera, sino también al hombre que marcó su camino personal y profesional, las publicaciones evidenciaron momentos cotidianos incluso después de que don Vicente se retirara de los escenarios.

¿Qué significado tuvo Vicente Fernández en la carrera de Alejandro?

Para Alejandro Fernández, la figura de su padre fue mucho más que una influencia artística, fue un referente de disciplina, carácter y amor por la tradición mexicana.

Alejandro Fernández recordó a su papá Vicente Fernández. (AFP: KEVIN WINTER)

A lo largo de los años, ambos compartieron escenarios emblemáticos y momentos históricos que hoy cobran un valor aún más profundo, de hecho, uno de los recuerdos más significativos que volvió a surgir fue en el que tres generaciones de los Fernández coincidieron frente al público.

¿Cómo viven los nietos el legado de Vicente Fernández?

El recuerdo de don Vicente también sigue muy presente en sus nietos, quienes crecieron viéndolo como abuelo, mentor y símbolo de identidad familiar.

Alejandro y sus hijos comparten fotografías familiares para recordar a Vicente Fernández. Foto | Kevin Winter.

Álex Fernández, el mayor, ha expresado en varias ocasiones que sentir la presencia de su abuelo en cada presentación es una fuente constante de fortaleza.

Camila y América, por su parte, recordaron su infancia junto a su abuelo, compartiendo fotografías que reflejan cercanía y ternura, pues para ellos, don Vicente no solo fue una figura pública admirada por millones, sino un pilar familiar que dejó enseñanzas al interior de su familia.