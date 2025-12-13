Falleció el papá de Selena Quintanilla: hermano de la cantante confirmó el deceso

En su cuenta oficial de Instagram con más de 1 millón de seguidores, el cantante conocido como A.B. Quintanilla, hermano de la ‘Reina del Tex-Mex’, Selena; confirmó la muerte de su padre Abraham con una foto del compositor y productor, y un sentido mensaje por la pérdida.

“Con gran pesar, les comunico que mi papá falleció hoy” escribió el famoso.

¿Cómo reaccionaron las redes a la muerte del papá de Selena Quintanilla?

La reacciones no se hicieron esperar y se han recibido mensajes y comentarios, tanto en inglés como en español, brindando fuerza a la familia Quintanilla y expresando el dolor que los fans tienen por la muerte, pues recordemos que la familia se hizo muy popular, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, por el talento en común que tienen en la música.

El papá de Selena falleció a sus 86 años y se desconocen las causas del deceso. No obstante, quienes creen en la vida después de la muerte, tienen fe en que ahora se va a reencontrar con su hija.

El hombre no solo fue famoso por sus composiciones y por impulsar la carrera de su hija hasta hacerla una ídolo en Latinoamérica; sino también por ser el productor ejecutivo de la película biográfica de la artista protagonizada por Jennifer López y lanzada en 1997, dos años después de la muerte de la joven.

¿Cómo fue la muerte de Selena Quintanilla?

La cantante Selena Quintanilla fue 4sesin4d4 el 31 de marzo de 1995 en Corpus Christi, Texas, a los 23 años. Ese día se reunió en un hotel con Yolanda Saldívar, entonces expresidenta de su club de fans y administradora de sus boutiques, luego de que se descubrieran irregularidades financieras.

Durante el encuentro, Saldívar le disp4r0 con un rev0lv3r; Selena alcanzó a pedir ayuda e identificar a su agresora antes de perder el conocimiento. Fue trasladada a un hospital, donde falleció por una hemorragia severa. Meses después, en octubre de 1995, Saldívar fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 30 años. Pero en marzo de este año su solicitud de libertad fue denegada.

La muerte de Selena marcó un antes y un después en la música tejana y latina, convirtiéndola en un símbolo cultural mucho más allá de su vida.