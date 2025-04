Han pasado tres décadas desde que Selena Quintanilla dejó este mundo, pero su estilo sigue presente en la moda actual como si nunca se hubiera ido. Más allá de ser un ícono musical, la Reina del Tex-Mex marcó un antes y un después con su forma de vestir: atrevida, brillante y adelantada a su tiempo.

Hoy, en 2025, sus outfits siguen inspirando colecciones, pasarelas y armarios.

Selena Quintanilla: 7 looks que prueban que su estilo sigue dictando tendencia en 2025

Te presentamos 7 atuendos emblemáticos que demuestran cómo la moda de Selena sigue más vigente que nunca:

Bra top con pantalón de talle alto

Antes de que los crop tops dominaran el street style, Selena ya los llevaba con seguridad. Su combinación estrella: tops brillantes con pantalones ajustados, ceñidos a la cintura. Una fórmula que definió su silueta y que hoy vuelve con fuerza en pasarelas y redes sociales.

Candongas XL

Las argollas gigantes que Selena lucía eran más que un accesorio: eran su firma. Con ellas, cualquier look ganaba fuerza. Hoy, las candongas regresan como símbolo de empoderamiento y feminidad audaz.

Chaqueta con flecos

El movimiento de los flecos en escena hacía que cada presentación fuera un espectáculo visual. Ese detalle western chic que ella elevó a glamour, es ahora un básico en colecciones de alto impacto.

Jumpsuit morado de lentejuelas

El enterizo que usó en Houston es probablemente el look más recordado de su carrera. Esa prenda unió sensualidad, fuerza escénica y sofisticación. Su influencia es tan fuerte que ha sido replicada por celebridades como Beyoncé y Kim Kardashian.

Look colorido

Selena apostaba por tonos vibrantes cuando muchas preferían lo neutro. Morado, rojo, dorado… Su paleta era una celebración. En 2025, la moda vuelve a rendirse ante el poder del color.

Outfit denim con top brillante

La mezclilla no podía faltar en su clóset. Selena la combinaba con tops de lentejuelas, logrando un equilibrio entre lo casual y lo glamuroso que hoy sigue siendo tendencia.

Outfit monocromático blanco

Uno de los menos mencionados, pero igual de poderoso: Selena en blanco total, desde el pantalón hasta el sombrero tipo “newsboy”. Minimalismo con impacto, una estética que ha vuelto con fuerza.

Su legado no se limita a estos looks. El museo en Corpus Christi conserva parte de su vestuario original, y diseñadores aún encuentran inspiración en sus elecciones. Selena no solo cantaba: comunicaba a través de la moda. Y su voz, en forma de lentejuelas, crop tops y jumpsuits, todavía resuena en cada generación.