Juliana Galvis se despidió de su mascota: esta es la reflexión que deja su duelo

Cuando se habla de duelos o pérdidas de seres amados, siempre se tiene en cuenta el dolor que genera despedirse de un familiar o un amigo, sin embargo, también existen fallecimientos que generan un profundo desconsuelo en el corazón y es precisamente la partida de una mascota.

El pasado viernes 12 de diciembre, la reconocida actriz colombiana, Juliana Galvis, publicó a través de sus redes sociales que le dijo adiós a su mejor amigo, Ramón, un perrito que la acompañó durante 13 años.

¿Cómo Juliana Galvis dio la noticia de la partida de su mascota?

En un post en Instagram, Juliana Galvis compartió un carrusel de fotos de Ramón en donde se veía el enorme perro acompañándola en sus mejores momentos, como, por ejemplo, cuando su hija todavía era una bebé, pues fue él quien la acompañó en su crecimiento.

En la publicación, hay otras fotos del canino con familiares de la actriz y muchas donde él está solo y o con sus hermanos de otra especie. Galvis quiso resaltar la belleza y los momentos junto al peludo.

En el mensaje que Juliana le dedicó a Ramón, ella expresó la gratitud que siente por él, por los años vividos juntos y por todo el amo que ella recibió de su parte, “Algún día volveremos a estar juntos”, escribió la actriz.

¿Qué más reveló Juliana Galvis sobre la partida de su mascota?

La actriz no reveló los detalles de la razón por la cual su perrito falleció, sin embargo, en su publicación dejó más que claro todo el amor que sintió por él.

Cómo afrontar el duelo por una mascota, caso de Juliana Galvis. (Foto: Canal RCN)

Horas más tarde de haber publicado su despedida, la actriz seguía conmovida y dolida por la partida de Ramón, por lo que, a través de sus historias de Instagram, subió una foto del cielo, escribiendo que allí se encontraba su mascota.

Por otro lado, en horas de la mañana de este sábado 13 de diciembre, Juliana reveló una hermosa foto de Ramón con su hija, en donde ella se ve dormida sobre el perrito y escribió “Te amamos tanto. ¡Nos amaste tanto!”.

¿Cómo superar el duelo de una mascota?

Con los recuerdos que Juliana ha desbloqueado de su perro fallecido, ella está viviendo un profundo duelo que muchos entienden, pero que de poco se habla, por eso, es importante conocer que el proceso de cada persona es diferente y reflexionar sobre esta etapa.

Juliana Galvis mostró que el duelo por una mascota es real. (Foto: Freepik)

Para superar el dolor y dejar ir esas emociones, es importante permitirse sentir el duelo, no minimizar lo que se siente.

Así mismo, hay que hablar de los sentimientos que se siente en ese momento de nostalgia, pero, sobre todo, despedirse conscientemente, agradeciendo y expresando el amor y la gratitud hacia ese ser peludo que dio mucha felicidad.

Por último, permitirse desbloquear recuerdos con la mascota y cambiar la rutina poco a poco y también, dejar que el tiempo trabaje en lo suyo, pues con el paso de los días, el dolor irá sanando.