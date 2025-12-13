Sale a la luz la verdad tras el rumor de romance entre Ricky Montaner y Sebastián Yatra

Lo que comenzó como un comentario en tono relajado terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que generó debates, memes y teorías sobre un supuesto romance entre Ricky Montaner y Sebastián Yatra, obligando a uno de ellos a salir a aclarar la situación.

¿Qué fue lo que realmente dijo Ricky Montaner?

Para quienes conocen el estilo del artista, el comentario encajaba con su forma jocosa de expresarse, sin embargo, una parte del público tomó la declaración de manera literal, sin considerar el contexto de humor en el que fue hecha.

El vínculo creativo entre Ricky Montaner y Sebastián Yatra se remonta a años atrás, cuando trabajaron juntos en una canción que se convirtió en un éxito, esa cercanía artística y la química que compartieron en el estudio sirvieron como base para la broma que, sin preverlo, terminó desatando toda una ola de interpretaciones.

¿Por qué el comentario de Ricky Montaner sobre Sebastián Yatra se volvió viral tan rápido?

Varios fragmentos del programa comenzaron a circular en redes, acompañados de titulares llamativos y reacciones de todo tipo.

Algunos usuarios celebraron la supuesta revelación de un romance, mientras otros cuestionaron la ligereza con la que se hablaba de la vida privada de los artistas.

Así es la relación de Stefi Roitman y Ricky Montaner / (Foto de AFP)

La magnitud del rumor fue tal que trascendió el entorno digital y llegó hasta la familia de Ricky Montaner, según contó, sus padres comenzaron a recibir una avalancha de mensajes y videos relacionados con el tema, situación que provocó sorpresa y risas dentro de su círculo cercano.

¿Cómo aclaró Ricky Montaner la situación?

Ricky explicó que todo había sido una broma y que jamás existió una relación sentimental con Sebastián Yatra, reconoció que le resultó impactante ver hasta dónde llegó el comentario y admitió que incluso él mismo se sorprendió por la reacción del público.

Lo cierto es que Ricky Montaner, actualmente casado con la actriz Stefanía Roitman, dejó claro que no hubo intención de generar polémica, sino de compartir una anécdota creativa desde el humor.