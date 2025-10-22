Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón sorprendió con drástico cambio de look, así quedó

Yina Calderón compartió con sus seguidores el nuevo cambio de look con el que planea irse a República Dominicana.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón presumió cambio de look. Foto | Canal RCN.

Yina Calderón, quien por estos días ha estado en el centro de la polémica luego de su retiro en Stream Fighters, nuevamente llamó la atención en redes sociales al anunciar que tiene planeado hacerse un cambio de look.

¿Yina Calderón se hizo un nuevo cambio de look? La empresaria sorprendió con anuncio

A través de su cuenta de Instagram, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se mostró emocionada de poder compartir con sus seguidores que está próxima a realizarse un cambio de look, más específicamente en su cabello, ya que se aproxima un nuevo proyecto.

"Babys, me voy para república dominicana, ya prontico, a amargarle la vida a más de uno por allá, pero quiero ir con un cambio de look, o sea quiero como renovarme", fueron las palabras de la creadora de contenido.

De acuerdo con su reciente publicación en su cuenta de Instagram, son varias propuestas de pelucas con las que quiere sorprender con su nueva versión, pues allí presumió unas con las que luce bastante diferentes que van desde el cabello crespo, liso y de color azul.

¿Por qué Yina Calderón se va para República Dominicana?

Según lo comentó la empresaria de fajas hace algunos días, falta poco para tomar su maletas y emprender su viaje hacia República Dominicana, destino en el que espera ser "La villana favorita", nombre con el que se autoproclamó en La casa de los famosos Colombia.

Y aunque aún no ha revelado la fecha exacta de cuándo se irá, con esta decisión dejó claro que su viaje podría estar cerca, por lo que generó expectativa por saber cómo le irá en este nuevo reality.

¿Qué ha dicho Yina Calderón sobre su retiro en Stream Fighters?

Tras convertirse en tendencia luego de renunciar a su enfrentamiento contra Andrea Valdiri, Calderón ha dejado claro que, aunque se había preparado, tenía claro que "no tenía como ganar", declaraciones con las que habría dejado entrever que optó por retirarse por miedo sufrir algunas lesión grave, pues en los pocos segundos que duró la p3lea, Valdiri dejó claro que estaba dispuesta a ganar.

