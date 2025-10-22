Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Novio de ‘Baby Demoni’ la acusó de serle infiel con su mejor amigo

Robin Alexis Parra, mejor amigo de 'Baby Demoni', recientemente reveló un audio en el que la mujer le hizo esta revelación.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Novio de ‘Baby Demoni’ la señaló de serle infiel con su mejor amigo. Foto | Freepik.

El lamentable fallecimiento de Alejandra Esquin, quien era conocida como ‘Baby Demoni’, sigue causando conmoción no solo entre sus familiares y amigos, sino también en quienes han seguido de cerca el caso.

Artículos relacionados

¿Qué dijo el mejor de Baby Demoni tras su fallecimiento?

En medio de una entrevista que concedió Robin Alexis Parra, mejor amigo de 'Baby Demoni' al podcast ‘Más allá del silencio’, reveló detalles de la muerte de la creadora de contenido y puntualmente dio a conocer un fuerte señalamiento que recibió por parte quien era su pareja en vida.

Artículos relacionados

Según lo expresó el joven, el día que se confirmó el deceso, él sostuvo una llamada con ella en donde le expresó angustiada que Samor One, su novio, la estaba acusando de tener relaciones s3xuales con él, que habían tenido s3x0 y, en resumidas cuentas, que le estaba siendo infiel.

Artículos relacionados

¿Por qué pareja de Baby Demoni acusó la influenciadora de serle infiel?

Frente a esto, Parra dio a conocer una conversación en la que le habría reclamado al joven por haber especulado sobre una supuesta traición, reclamo que hasta ese momento no respondió.

“Samor, cagada que piense esas cosas, pero pues nada, usted decide a quién creerle, y si ya se montó en esa pues nada”, le escribió Robin Alexis.

Allí mismo, le insistió en que, si lo que le molestaba era que visitara su casa, se lo hubiera dicho, pero no entiende por qué acudió a inventar escenarios que nunca ocurrieron, “muy enfermo de su parte, pero bueno”, señaló.

¿Cómo se enteró el mejor amigo de Baby Demoni de su fallecimiento?

De acuerdo con el también creador de contendido, el pasado 15 de octubre cuando se supo la noticia, fue justamente una vecina la que lo llamó para contarle que su amiga, en sus palabras “se había colg4do”.

Por ahora, no existe claridad sobre lo sucedido, sin embargo, existe una hipótesis que apunta hacia un posible su1cidio. Mientras que sus familiares piden que el caso sea investigado, pues presumen que su pareja podría estar implicado en su fallecimiento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2025. Talento nacional

Aspirante de La casa de los famosos Colombia sostuvo una relación con Yaya Muñoz

Uno de los hombres del primer grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia, reveló que en su momento tuvieron mucho "feeling".

Karely Ruiz tomó decisión frente a Karina García Karina García

Karely Ruiz tomó drástica decisión tras rifirrafe con Karina García por fotos: "Más que un cuerpo"

Karely Ruiz se sinceró en redes sociales en medio de la polémica que tiene con Karina García por unas fotos: "Más que un cuerpo".

Revelan lo que dijo la pequeña hija de Baby Demoni frente al ataúd de su madre Influencers

Revelan las desgarradoras palabras de la hija de 7 años de Baby Demoni en su funeral

Baby Demoni, amiga cercana de Yina Calderón, fue hallada sin vida en su casa en extrañas circunstancias.

Lo más superlike

¡Llegó la App de RCN Radio! Sintonízate con noticias, música y deportes en vivo Tecnología

¡Llegó la App de RCN Radio! Sintonízate con noticias, música y deportes en vivo

Sintonízate con la nueva App de RCN Radio, la cual te sorprenderá con noticias, entretenimiento y música. ¡Descárgala!

Evento de Rosalía en Madrid generó caos en la ciudad Rosalía

Rosalía desató caos en Madrid con su nuevo álbum “Lux”: ¿enfrentará multas la cantante española?

Claudia Bahamón sobre explantación Claudia Bahamón

¿Qué es la explantación mamaria, proceso que realizó Claudia Bahamón?

MasterChef Celebrity Colombia

Patricia Grisales entró al Top 9 de MasterChef Celebrity y conmovió con mensaje: “Celebro la vida”

Belinda actúa en el escenario frente al Ayuntamiento de París durante el desfile de L'Oréal Paris. Belinda

Belinda rompió en llanto en pleno concierto, ¿cuál fue la razón?