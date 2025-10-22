Novio de ‘Baby Demoni’ la acusó de serle infiel con su mejor amigo

El lamentable fallecimiento de Alejandra Esquin, quien era conocida como ‘Baby Demoni’, sigue causando conmoción no solo entre sus familiares y amigos, sino también en quienes han seguido de cerca el caso.

¿Qué dijo el mejor de Baby Demoni tras su fallecimiento?

En medio de una entrevista que concedió Robin Alexis Parra, mejor amigo de 'Baby Demoni' al podcast ‘Más allá del silencio’, reveló detalles de la muerte de la creadora de contenido y puntualmente dio a conocer un fuerte señalamiento que recibió por parte quien era su pareja en vida.

Según lo expresó el joven, el día que se confirmó el deceso, él sostuvo una llamada con ella en donde le expresó angustiada que Samor One, su novio, la estaba acusando de tener relaciones s3xuales con él, que habían tenido s3x0 y, en resumidas cuentas, que le estaba siendo infiel.

¿Por qué pareja de Baby Demoni acusó la influenciadora de serle infiel?

Frente a esto, Parra dio a conocer una conversación en la que le habría reclamado al joven por haber especulado sobre una supuesta traición, reclamo que hasta ese momento no respondió.

“Samor, cagada que piense esas cosas, pero pues nada, usted decide a quién creerle, y si ya se montó en esa pues nada”, le escribió Robin Alexis.

Allí mismo, le insistió en que, si lo que le molestaba era que visitara su casa, se lo hubiera dicho, pero no entiende por qué acudió a inventar escenarios que nunca ocurrieron, “muy enfermo de su parte, pero bueno”, señaló.

¿Cómo se enteró el mejor amigo de Baby Demoni de su fallecimiento?

De acuerdo con el también creador de contendido, el pasado 15 de octubre cuando se supo la noticia, fue justamente una vecina la que lo llamó para contarle que su amiga, en sus palabras “se había colg4do”.

Por ahora, no existe claridad sobre lo sucedido, sin embargo, existe una hipótesis que apunta hacia un posible su1cidio. Mientras que sus familiares piden que el caso sea investigado, pues presumen que su pareja podría estar implicado en su fallecimiento.