Reviven video de Yina antes de su enfrentamiento con Andrea Valdiri: "la voy a desestabilizar"

La cuarta edición de Stream Figthers, el evento organizado por WestCol, sigue dando de qué hablar en rede sociales, pues a pesar de que ya pasaron algunos días desde que se llevó cabo, el tema aún continúan siendo centro de conversación, especialmente por la decisión que tomóYina Calderón.

¿Cuál fue el video que revivieron de Yina Calderón días de su enfrentamiento con Andrea Valdiri?

Y es que, a tan solo unos segundos de haber iniciado su duelo con Andrea Valdiri, Calderón tomó la decisión de anunciar su retiro frente a cientos de asistentes que esperan ansiosos este encuentro.

A raíz del momento que protagonizó la empresaria de fajas y que ha sido duramente cuestionado por los internautas, recientemente se conoció un video en el que revivieron sus palabras días antes de que se realizara Stream Fighters, declaraciones que han desato risas, pues contrastan con lo que terminó sucediendo en la noche del pasaso 28 de octubre.

"La puedo desestabilizar con tan solo mirarla o decirle algo", fueron las primeras palabras de Calderón, quien además aseguró en su momento que, el boxeo aparte de tener técnica, aparte de tener cardio, es un deporte en el que es necesario mantenerse enfocado y no "cegarse".

¿Cuáles fueron las palabras de Yina Calderón días previos a su enfrentamiento contra Andrea Valdiri?

Así mismo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue clara al mencionar que al decir que, en su opinión, era importante no apresurarse, ni dejarse llevar, y en cambio, solo estar concentrado en cada uno de lo g0lpes del rival.

Sin duda, el momento que más llamó la atención, fue justo cuando la influenciadora se mostró segura al mencionar lo siguiente:

"Yo les puedo prometer que de mi parte daré todo por aguantar los tres round y ganar, o sea, yo salgó ahí ganadora o vuelta mi3rd4", comentó.

La grabación ha generado diversas reacciones entre los usuarios, principalmente risas, pues contrario a lo que la mujer afirmó días antes del evento, la realidad fue muy distinta, pues aunque en ese momento se mostró como una fuerte competidora, prefirió abandonar el juego.