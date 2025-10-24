Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hijo de Violeta Bergonzi enternece al reconocerla en la pantalla de TV en MasterChef Celebrity

Violeta Bergonzi ve todos los capítulos de MasterChef Celebrity y lo hace junto a su familia, su hijo enamoró.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Violeta Bergonzi
Hijo de Violeta Bergonzi enternece al reconocerla en la pantalla de TV en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Una de las participantes de MasterChef Celebrity, 10 años, que se postula entre las mejores de esta temporada 2025, es la presentadora de TV Violeta Bergonzi.

¿Cómo va la participación de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity?

El desempeño de Violeta Bergonzi ha venido incrementando con el paso de los capítulos de MasterChef Celebrity. Entre lo más nuevo, la comunicadora ingresó directo al Top 8 de la competencia de cocina.

Violeta Bergonzi ha dicho en reiteradas ocasiones que estar en el formato culinario ha sido un total reto, ya que ella es mamá y esposa. No obstante, su familia la ha apoyado desde el primer día que aceptó ser parte del programa del Canal RCN.

Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi cuando era presentadora del Canal RCN | Foto de Buen día, Colombia.

En ese orden de ideas, la presentadora compartió un video con el que dio muestra del apoyo familiar que recibe.

¿Cómo ve Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity en familia?

A través de su perfil oficial de Instagram, Violeta Bergonzi subió una historia en la que demostró que se disfruta los capítulos de MasterChef y no lo hace sola, pues junto a ella se encuentra su hijo menor y su esposo, Hernando Luque.

"¡Viendo MasterChef, claro que sí!", escribió la presentadora.

En el clip se puede observar a la participante de MasterChef descansando en su habitación junto a su esposo e hijo, todos pendientes del programa de cocina. Estaban viendo puntualmente el más reciente capítulo en el que ganó el pin de inmunidad que la ingresó al prestigioso Top 8.

Asimismo, se percibe el momento en el que su pequeño hijo la identifica en la pantalla de televisión y enternece:

 

¿Cómo Violeta Bergonzi logró ingresar al Top 8 de MasterChef Celebrity 2025?

Violeta Bergonzi pasó al Top 8 de MasterChef Celebrity 2025. La host de TV lo logró con la preparación de unos callos que elevó a la alta cocina, demostrando que está estudiando porque anhela llegar hasta la gran final.

Violeta Bergonzi, Nicolás de Zubiría
Violeta Bergonzi ganó pin de inmunidad y pasó directo al Top 8 de MasterChef 2025 | Foto del Canal RCN.

Al momento en el que supo que ganó en el reto de la caja misteriosa con arroz, Violeta Bergonzi se emocionó por completo, agradeció y prometió que seguirá dando lo mejor de ella misma, puesto que reveló que anhela tener la filipina.

Recuerda que puedes ver todos los capítulos de MasterChef Celebrity, 10 años, en la app del Canal RCN. Clic aquí.

