Violeta Bergonzi ganó pin de inmunidad y pasó directo al Top 8 de MasterChef 2025: todos gritaron

Luego de un reto de caja misteriosa en el que el arroz debía brillar en MasterChef Celebrity, la presentadora Violeta Bergonzi fue la ganadora.

Violeta Bergonzi sorprendió no solo a los chefs Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, sino que también a los invitados, quienes para este capítulo fueron la experta en etiqueta Carmiña Villegas y el foodie Alejandro Escallon.

¿Con cuál plato Violeta Bergonzi ingresó al Top 8 de MasterChef Celebrity 2025?

A cada celebridad le correspondió un tipo de arroz, así que a Violeta le tocó preparar el arroz jazmín. Sin embargo, su truco fue preparar unos callos y convertirlos en un plato de alta cocina.

Violeta Bergonzi llamó a su plato '¡Saquen los manteles!', que consistió en callos con arroz jazmín, incluyó chorizo, chicharrón, morcilla y más sorpresas.

En las calificaciones, los chefs quedaron encantados con la sazón, también los invitados quedaron sorprendidos. A Alejandro Escallon no le gustan los callos, pero se los comió.

Plato '¡Saquen los manteles!' de Violeta Bergonzi | Foto del Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Violeta Bergonzi al pasar al Top 8 de MasterChef Celebrity 2025?

Terminada la degustación, se dio el veredicto final. Todos concordaron en que la ganadora era Violeta Bergonzi; de hecho, las celebridades gritaron en coro el nombre de la presentadora de TV.

"Hubo un plato que estuvo muy por encima de todo, en cuanto a propuesta y ejecución", dijo Nicolás de Zubiría.

Con total alegría, así recibió Violeta Bergonzi su triunfo en el reto de la caja misteriosa de MaterChef Celebrity. Entonces, recibió pin de inmunidad y automáticamente pasó al prestigioso Top 8 de la competencia de cocina del Canal RCN.

En medio de saltos y abrazos, la presentadora demostró que está estudiando y calificó como "hermoso" el pin de inmunidad, a la vez que agradeció.

Violeta Bergonzi recibiendo el pin de inmunidad | Foto del Canal RCN.

"Estoy muy feliz, estoy dichosa, así que aplausos, por favor... Somos el Top 8, me sueño con esa filipina que es elegante y glamurosa", expresó Bergonzi en diálogo con la producción de MasterChef.

Así las cosas, hay Violeta Bergonzi para rato en MasterChef Celebrity, 10 años. Revive cada capítulo del programa gastronómico en la app del Canal RCN, clic aquí.