La casa de los famosos Colombia 2026: así van las votaciones del primer grupo de aspirantes

¿Hay sorpresas? Ya se empiezan a alejar algunos aspirantes de otros en su camino hacia La casa de los famosos Colombia 2026.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Votaciones de La casa de los famosos Colombia
Resultados parciales votaciones de La casa de los famosos Colombia 2026. (Fotos Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia 2026 calienta motores y desde el pasado 20 de octubre se abrieron las votaciones para elegir al primer participante de la nueva temporada.

¿Cómo van las votaciones del primer grupo de aspirantes para La casa de los famosos Colombia?

Los aspirantes del primer grupo de La casa de los famosos Colombia está compuesto por actores, creadores de contenido y deportistas.

Millones de personas han votado durante estos cuatro días y las votaciones ya empiezan a mostrar diferencia entre uno y el otro.

Hasta el momento con corte al 23 de octubre al medio día, las votaciones de La casa de los famosos Colombia con base en una publicación del Canal RCN van de la siguiente manera.

Nicolás Arrieta con 49,1%, Javier Gómez con 30,9%, Juanchi con 8,7%, Juandi Duque con 8,1%, Carlos Grande 2% y Juan Diego Becerra 1,1%.

Ellos son los primeros aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2026.
Ellos son los primeros aspirantes a La Casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

¿Cuándo se conocerán los resultados de las votaciones de La casa de los famosos Colombia 2026?

Los resultados de las votaciones del primer grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia hasta el momento van siendo lideradas por los creadores de contenido Nicolás Arrieta y Javier Gómez.

Aunque este primer avance deja ver el apoyo que ha tenido cada aspirante a La casa de los famosos Colombia todavía quedan varios días para seguir votando por tu favorito.

Las votaciones estarán abiertas hasta el próximo domingo 26 de octubre a las 4:00 p.m. y el resultado de quién es el primer participante del reality del Canal RCN se conocerá en la emisión de Noticias RCN de las 7 p.m. de este día.

¿Cómo puedes votar por tu aspirante favorito a La casa de los famosos Colombia?

Votar por tu aspirante favorito para La casa de los famosos Colombia 3 es muy fácil y rápido, a continuación te dejamos un paso a paso para que puedas votar por tu aspirante favorito.

Recuerda que esta semana puedes votar por: Carlos Grande del Gallego, Javier Gómez, Juan Diego Becerra, Juanchin, Juan Diego Duque y Nicolás Arrieta. Para elegir a alguno de ellos sigue los siguientes tres pasos:

  1. Ingresa a www.zona-interactiva.canalrcn.com, inicia sesión si ya tienes usuario o regístrate si es tu primera vez. Seguido a esto ubica la sección de "votaciones" y haz clic ahí.
  2. Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de los seis aspirantes de La casa de los famosos 3.
  3. Allí, podrás hacer clic en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.
    Verifica que hayas seleccionado a tu participante favorito, dale en confirmar y listo ya votaste por tu aspirante.
La casa de los famosos Colombia 3
Vota por tu favorito de La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto del Canal RCN).
Valentina Taguado reveló su opinipon sobre uno de los aspirantes a La casa de los famosos La casa de los famosos

Valentina Taguado reveló quién sería un buen elemento de los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026

Valentina Taguado fue contundente al revelar quién sería un buen elemento para La casa de los famosos Colombia 2026.

Nicolás Arrieta se sinceró sobre su postulación a La casa de los famosos Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta, aspirante a La casa de los famosos, hizo inesperada confesión: "Perdí todo"

Nicolás Arrieta se sinceró sobre sus motivos para estar en La casa de los famosos Colombia 2026 y les hizo petición a sus seguidores.

Carolina Sabino le dedicó emotivas palabras a Luis Fernando Hoyos tras su salida de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionó Carolina Sabino tras la eliminación de Luis Fernando Hoyos de MasterChef

Carolina Sabino le dedicó un mensaje emotivo a Luis Fernando Hoyos tras su salida de MasterChef Celebrity.

