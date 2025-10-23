Así reaccionó Carolina Sabino tras la eliminación de Luis Fernando Hoyos de MasterChef

En el reciente capítulo de MasterChef Celebrity, Luis Fernando Hoyos se convirtió en el eliminado de la competencia, después de que su plato fuera cuestionado por los jurados debido al exceso de sal.

Artículos relacionados Producciones RCN Falleció integrante de Buen día, Colombia del Canal RCN: compañeros le rindieron homenaje al aire

¿Por qué salió Luis Fernando Hoyos de MasterChef Celebrity?

Los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso coincidieron en que, aunque Hoyos mostró compromiso, el resultado final no alcanzó el nivel esperado.

El chef Nicolás de Zubiría fue enfático: su salsa estaba “demasiado salada”, un detalle que definió la eliminación frente a Raúl Ocampo.

La salida del actor generó reacciones inmediatas entre sus compañeros, los chefs y la presentadora.

Claudia Bahamón se despidió entre lágrimas, mientras Hoyos expresó su agradecimiento a MasterChef y destacó el apoyo del equipo y de los chefs durante su participación y enfermedad.

Artículos relacionados Viral Fallece reconocida influencer colombiana en medio de un robo: esto es lo que se sabe

“Jamás pensé estar en un reality. Tengo un agradecimiento profundo a MasterChef por el apoyo que me brindaron”, comentó el actor, añadiendo: “A cada quien le llega su día, y hoy me llegó a mí”.

Luis Fernando Hoyos recibió mensaje especial de Carolina tras despedirse de MasterChef Celebrity. (Foto: Canal RCN)

¿Qué palabras dedicó Carolina Sabino a Luis Fernando Hoyos?

Carolina Sabino decidió expresar públicamente su cariño y admiración por Hoyos tras su eliminación.

Artículos relacionados Karely Ruiz Karely Ruiz reaparece llorando tras mensaje de Karina García que generó polémica: “Valió la pena”

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una imagen de un reciente reto grupal en el que participó junto a Luis Fernando, Michelle y Pichingo.

En la publicación escribió: “Te he admirado desde siempre y así será. Fantástico encontrarnos en este universo de la cocina, me encantó. Te quiero mucho, Luis Fernando Hoyos”. La actriz acompañó su mensaje con la canción Vienna de Billy Joel.

Aunque el actor no ha reaccionado al mensaje de Carolina Sabino públicamente, recientemente también la presentadora Claudia Bahamón también se refirió al tema con una emotiva publicación en sus redes sociales.

En la que le expresó que su chispa es imposible de olvidar: “Traías el caos de un volcán y la ternura de quien ama lo que hace con el alma entera. Cocinaste con fuego, con risas, con vértigo”, fueron parte de las palabras de la presentadora.

Asimismo, Valentina Taguado le dedicó emotivas palabras: “Excelente actor, excelente cocinero, excelente conversador, pero muchísimo mejor como persona. Qué honor conocer tanta inteligencia”.