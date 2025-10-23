Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luis Fernando Hoyos conmovió al despedirse de MasterChef Celebrity: “A cada quien le llega su día”

Tras su eliminación de MasterChef, Luis Fernando Hoyos se despidió de la competencia con unas emotivas palabras.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Las emotivas palabras de despedida de Luis Fernando Hoyos
Emotivo mensaje de Luis Fernando Hoyos tras ser eliminado de MasterChef Celebrity. (Foto: Canal RCN)

El actor colombiano Luis Fernando Hoyos se convirtió en el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity 2025 después de un reto que exigía creatividad con pan tajado.

¿Qué enfermedad obligó a Luis Fernando Hoyos a ausentarse de MasterChef?

Su plato fue cuestionado por el jurado, que señaló el exceso de sal en la salsa y la falta de equilibrio en los sabores.

El jurado compuesto por los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso coincidió en que, aunque Hoyos mostró compromiso, pero el resultado no alcanzó el nivel esperado.

El chef Nicolás de Zubiría le señaló que su salsa estaba “demasiado salada”, un error que definió la eliminación entre Raúl Ocampo y Luis Fernando Hoyos, quien finalmente dejó la competencia.

La eliminación generó la inmediata reacción de Claudia Bahamón, quien entre lágrimas se despidió del actor. Él, por su parte, le dedicó unas emotivas palabras a la presentadora, reconociendo su fortaleza y carisma.

Durante su despedida, el actor habló por primera vez sobre los motivos que lo alejaron del programa por varios días.

Las emotivas palabras de despedida de Luis Fernando Hoyos
Emotivo mensaje de Luis Fernando Hoyos tras ser eliminado de MasterChef Celebrity. (Foto: Canal RCN)

¿Cuáles fueron las emotivas palabras de Luis Fernando Hoyos tras su eliminación de MasterChef?

Durante su despedida, Hoyos agradeció a la producción y a sus compañeros por acompañarlo durante su proceso de recuperación.

“Jamás pensé estar en un reality. Tengo un agradecimiento profundo a MasterChef por el apoyo que me brindaron”, dijo Luis Fernando Hoyos.

También destacó el respaldo de Claudia Bahamón, quien visiblemente conmovida lo abrazó al momento de despedirse.

“A cada quien le llega su día, y hoy me llegó a mí”, dijo Luis Fernando Hoyos. Finalmente agradeció a los chefs por las enseñanzas y por compartir sus conocimientos.

Las emotivas palabras de despedida de Luis Fernando Hoyos
Emotivo mensaje de Luis Fernando Hoyos tras ser eliminado de MasterChef Celebrity. (Foto: Canal RCN)

Con la eliminación del actor Luis Fernando Hoyos, la cocina más famosa del mundo quedó con nueve celebridades que compiten por un lugar en el Top 6.

La lista queda integrada por Valentina Taguado, Ricardo Vesga, Violeta Bergonzi, Patricia Grisales, Pichingo, Carolina Sabino, Raúl Ocampo, Alejandra Ávila y Michelle.

