Actriz de Lady, la vendedora de rosas preocupa al mostrar la enfermedad que tiene en la piel

La actriz Michell Orozco, recordada por su actuación en producciones como Lady, la vendedora de rosas y Tía Alison, recientemente reveló que sufría de urticaria crónica.

¿Cuáles son las marcas que le salieron a Michell Orozco de Lady, la vendedora de rosas en la piel?

Michell Orozco confesó días atrás que los médicos le habían dictaminado una urticaria crónica en la piel, algo que le venía generando gran molestia.

Tras revelar esto, la actriz compartió recientemente su desespero por las marcas que le genera esta afección en la piel, precisamente, la actriz les mostró a sus seguidores cómo se veía una crisis de esta afección.

Así se ve una crisis de urticaria crónica

La actriz reveló que llevaba días sin dormir bien y que para ella se había convertido en todo un 'infierno' por lo que sentía con estas crisis en su piel.

¡Tres meses de no dormir más de 4 horas al día! Ha sido horrible, verdaderamente un infierno.

Michell Orozco rompió en llanto al mostrar la crisis que le dio por enfermedad en la piel. (Foto Canal RCN)

¿Qué tratamiento se está haciendo Michell Orozco para la urticaria crónica?

Michell Orozco les confesó a sus seguidores que ya se estaba tratando esta afección en la piel y que parte del proceso era desintoxicar su cuerpo y la otra tener fe.

Ya me están tratando, estoy desintoxicando mi cuerpo y también en el proceso de confiar en que Dios que puso esto en mi camino con un propósito más grande de lo que en este momento logro comprender.

La actriz aseguró que ha estado medicada y que esto le ha ayudado a calmar momentáneamente las crisis que le dan más que todo en las noches. Por eso, les pidió a sus seguidores orar por ella.

Con el medicamento se me calma, pero cuando se pasa el efecto vuelven las crisis y aunque trate de mantenerme en calma, el desespero en insoportable. ¡Oren por mí! Yo les iré contando todo mi proceso

¿Qué es la urticaría crónica, enfermedad en la piel que tiene la actriz Michell Orozco?

Según Mayo clinic, la urticaria es una reacción cutánea que causa ronchas rojas que pican y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Suele deberse a alergias, estrés, infecciones o cambios de temperatura, y se trata con antihistamínicos.