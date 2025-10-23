Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karely Ruiz celebró su cumpleaños en Colombia tras la pelea con Karina García en Stream Fighters 4

Karely Ruiz cambió el ring por la rumba y celebró su cumpleaños en Cartagena, demostrando que nada la detiene ni siquiera las polémicas.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
En redes, Karely compartió imágenes bailando al ritmo de las tamboras y recorriendo la ciudad amurallada.
En redes, Karely Ruíz compartió imágenes bailando al ritmo de las tamboras y recorriendo la ciudad amurallada. Foto Freepik

Karely Ruiz continúa siendo tendencia en redes sociales tras su paso por Stream Fighters, el evento digital que enfrentó a varios creadores de contenido en combates de boxeo.

Luego de su victoria sobre Karina García, la influencer mexicana decidió desconectarse del ruido mediático y celebrar su cumpleaños número 25 en Colombia, específicamente en Cartagena.

Artículos relacionados

¿Cómo celebró Karely Ruiz su cumpleaños en Colombia?

En sus historias de Instagram, la modelo y creadora de contenido mostró fragmentos de su estadía en Cartagena, en los que se le ve sonriente, disfrutando de la música y la cultura colombiana, relajada y feliz mientras celebraba junto a amigos cercanos.

“Disfrutando mi viaje en Cartagena, la estoy pasando increíble, me encanta disfrutar mi vida joven”

 

Karely expresó que el viaje fue una forma de cerrar un ciclo y comenzar una nueva etapa con energía renovada. Además, dejó claro que no hay mejor manera de pasar su cumpleaños que explorando nuevos lugares, conociendo otras culturas y compartiendo su felicidad con la gente que la apoya.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Karely Ruíz sobre el engaño que sufrió recientemente en redes?

Karely también aprovechó el momento para sincerarse con sus seguidores sobre el incidente que la afectó días atrás, pues la influencer contó que había sido víctima de una estaf* en redes sociales, luego de confiar en una persona que solicitó ayuda económica para la cirugía de un niño, ella envió una importante suma de dinero, pero más tarde descubrió que todo se trataba de un engaño.

Karely Ruiz celebró su cumpleaños número 25 en Cartagena, tras su victoria en Stream Fighters.
Karely Ruiz celebró su cumpleaños número 25 en Cartagena, tras su victoria en Stream Fighters. Foto Freepik

Karely aseguró que esta experiencia le dejó una gran lección y que, aunque le dolió haber confiado en alguien con malas intenciones, no permitirá que eso cambie su deseo de ayudar a los demás.

Artículos relacionados

¿Qué viene para Karely después de la polémica con Karina García en Stream Fighters 4?

Su viaje a Cartagena no solo marcó la celebración de su cumpleaños, sino también una etapa de renovación personal tras los recientes altibajos emocionales.

En redes, Karely compartió imágenes bailando al ritmo de las tamboras y recorriendo la ciudad amurallada.
En redes, Karely compartió imágenes bailando al ritmo de las tamboras y recorriendo la ciudad amurallada. Foto Freepik

Y mientras algunos aún comentan la polémica con Karina García y otros la elogian por su sencillez y carisma, Karely sigue enfocada en disfrutar su éxito y compartir su estilo de vida sin filtros.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yana Karpova lanzaría sutil mensaje a Marlon sobre aumentar la familia Marlon Solórzano

Yana Karpova: crecen los rumores de ruptura con Marlon tras su viaje a Rusia

La creadora de contenido Yana Karpova volvió a su natal Rusia, pero su ausencia junto a Marlon Solórzano encendió las alarmas.

Internautas le piden a Karina García que no se haga la víctima Karina García

Internautas se cansan de Karina García y le piden dejar el papel de víctima

Karina García cansó a usuarios de redes sociales, quienes le piden que deje de victimizarse por todo lo que le ocurre.

Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Juan David Tejada desata controversia con decisión sobre su bebé, ¿Aida Victoria lo permitirá?

Juan David Tejada reveló la relación que tiene con su hijo y lo que está pensado hacer con el bebé.

Lo más superlike

Fallece la actriz de 9-1-1 Isabelle Adora Tate Viral

¡Luto en el cine! Muere reconocida actriz de la serie 9-1-1 a sus 23 años de una extraña enfermedad

La famosa actriz falleció a los 23 años, tras luchar contra una grave enfermedad, según se confirmó en las últimas horas.

Valentina Taguado reveló su opinipon sobre uno de los aspirantes a La casa de los famosos La casa de los famosos

Valentina Taguado reveló quién sería un buen elemento de los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe

Angie Miller aclara rumores que la relacionan con el caso B-King. Talento internacional

Angie Miller aclara su vínculo con B-King y pide respeto tras más de un mes de su fallecimiento

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos Talento internacional

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos