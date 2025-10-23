Karely Ruiz celebró su cumpleaños en Colombia tras la pelea con Karina García en Stream Fighters 4

Karely Ruiz continúa siendo tendencia en redes sociales tras su paso por Stream Fighters, el evento digital que enfrentó a varios creadores de contenido en combates de boxeo.

Luego de su victoria sobre Karina García, la influencer mexicana decidió desconectarse del ruido mediático y celebrar su cumpleaños número 25 en Colombia, específicamente en Cartagena.

¿Cómo celebró Karely Ruiz su cumpleaños en Colombia?

En sus historias de Instagram, la modelo y creadora de contenido mostró fragmentos de su estadía en Cartagena, en los que se le ve sonriente, disfrutando de la música y la cultura colombiana, relajada y feliz mientras celebraba junto a amigos cercanos.

“Disfrutando mi viaje en Cartagena, la estoy pasando increíble, me encanta disfrutar mi vida joven”

Karely expresó que el viaje fue una forma de cerrar un ciclo y comenzar una nueva etapa con energía renovada. Además, dejó claro que no hay mejor manera de pasar su cumpleaños que explorando nuevos lugares, conociendo otras culturas y compartiendo su felicidad con la gente que la apoya.

¿Qué dijo Karely Ruíz sobre el engaño que sufrió recientemente en redes?

Karely también aprovechó el momento para sincerarse con sus seguidores sobre el incidente que la afectó días atrás, pues la influencer contó que había sido víctima de una estaf* en redes sociales, luego de confiar en una persona que solicitó ayuda económica para la cirugía de un niño, ella envió una importante suma de dinero, pero más tarde descubrió que todo se trataba de un engaño.

Karely Ruiz celebró su cumpleaños número 25 en Cartagena, tras su victoria en Stream Fighters. Foto Freepik

Karely aseguró que esta experiencia le dejó una gran lección y que, aunque le dolió haber confiado en alguien con malas intenciones, no permitirá que eso cambie su deseo de ayudar a los demás.

¿Qué viene para Karely después de la polémica con Karina García en Stream Fighters 4?

Su viaje a Cartagena no solo marcó la celebración de su cumpleaños, sino también una etapa de renovación personal tras los recientes altibajos emocionales.

En redes, Karely compartió imágenes bailando al ritmo de las tamboras y recorriendo la ciudad amurallada. Foto Freepik

Y mientras algunos aún comentan la polémica con Karina García y otros la elogian por su sencillez y carisma, Karely sigue enfocada en disfrutar su éxito y compartir su estilo de vida sin filtros.