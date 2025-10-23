Así presumió Karina García su lanzamiento como imagen de reconocida marca

La modelo Karina Garcíanuevamente capturó la atención en redes sociales al compartir el nuevo proyecto del que hará parte, noticia que no solo la emocionó a ella, sino también a quienes han sido testigos de su proceso de crecimiento en las plataformas digitales.

¿Cuál es la nueva marca con la que trabajará Karina García?

Según lo comentó la misma influenciadora horas antes, desde ahora será la nueva imagen de una importante revista de una marca de ropa con más de 20 años de experiencia en el mercado.

Tras mostrarse emocionada y agradecida por esta nueva oportunidad que tocó su puerta, recientemente compartió detalles de lo que fue el lanzamiento, publicación que rápidamente fue comentada por los internautas quienes celebraron este nuevo logro.

¿Cómo fue el lanzamiento del nuevo proyecto del que es imagen Karina García?

De acuerdo con el video que presumió la influenciadora en su cuenta de Instagram, como imagen de la marca, figura en cada una de las páginas de la revista luciendo las diferentes prendas que ofrecen en esta edición.

Karina García presumió el lanzamiento del proyecto en el que será imagen. Foto | Canal RCN.

Allí, como era de esperarse, resaltaron los atributos físicos de la influencer antioqueña, dejando ver su faceta modelo, además de mostrar el detrás de cámaras de cómo se realizó esta campaña, en donde incluyeron algunos clips del proceso de maquillaje y producción para lograr las fotografías de la comentada revista.

¿Qué dijo Karina García tras convertirse en la imagen de reconocida marca de ropa?

Luego contarle a su comunidad la buena noticia, expresó su gratitud, pero sobre todo reveló cómo se siente de poder ser parte de esta nueva familia. "Ser imagen de esta revista para mí significa mucho", escribió.

Cabe señalar que el anuncio de este proyecto, llega luego de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia participara en Stream Fighters, evento en el que pese a no llevarse la victoria, logró ser en gran medida el centro de atención gracias a su desempeño en el ring contra Karely Ruiz.

Así presumió Karina García ser imagen de una nueva marca. Foto | Canal RCN.

Además, recientemente celebró la llegada a sus 5 millones de seguidores, momento que festejó junto a WestCol, quien decidió sorprenderla al invitarla a una lujosa cena en Medellín.