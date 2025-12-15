Yina Calderón mostró el look que se mandó a hacer tras haberse trasquilado: así quedó

Yina Calderón ha sido tema de conversación en los últimos días por sus cambios repentinos de look que han dividido opiniones entre sus seguidores.

Yina Calderón mostró su look definitivo tras varios intentos, ¿cómo quedó?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia tras estar por más de un mes por fuera de Colombia decidió llegar a su país natal a renovar su imagen por completo.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia se había cortado su cabello varios centímetros, esto con ayuda de una de sus compañeras.

Este corte de cabello lo utilizó por varios meses hasta su regreso a Colombia decidió visitar su estilista de confianza para volver a tener el cabello largo con ayuda de unas extensiones.

La influenciadora sorprendió al aparecer mostrando su cabello completamente largo, sin embargo, algunos internautas la compararon con Karina García, su excompañera del reality del Canal RCN.

¿Cómo quedó Yina Calderón tras volverse a retocar su look?

Estos comentarios no gustaron a Yina Calderón y decidió quitarse las extensiones y volver al cabello corto, pero se hizo un corte de cabello por capaz y grafilado que no gustó a sus seguidores.

Para los internautas habían trasquilado a la influenciadora, quien también empezó a buscar alternativas para mejorar su estilo tras sentirse 'trasquilada'.

Yina reveló que visitó múltiples expertos en cabello y estilistas para buscar una solución, sin embargo, ningún resultado le gustaba.

Fue hasta la jornada del 15 de diciembre que la influenciadora mostró el look que le hicieron y que al parecer será el definitivo para este cierre de año y comienzo del 2026.