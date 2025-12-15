Andrea Valdiri se sinceró tras adolescencia de su hija, ¿no la deja tener novio?

La influenciadora Andrea Valdiri se confesó con sus millones de fanáticos sobre su maternidad con su hija mayor Isabella Valdiri.

¿Andrea Valdiri está preocupada por su hija mayor?

La creadora de contenido reveló por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 10 millones de seguidores, un video en el que se mostró junto a su hija hablando de lo preocupada que está por la adolescencia de la joven.

Señaló que no quiere que llegue el 2026, pues su hija cumplirá 15 años y no se siente preparada para ver lo mucho que ha crecido.

¿Andrea Valdiri no deja tener novio a su hija Isabella?

La barranquillera la cuestionó sobre cuándo tendrá novio y esta solo sonrío, por lo que, Valdiri indicó que ella le ha hablado muy claro a su hija y que le ha dicho que debe vivir las etapas como corresponde sin acelerarse, pues ya tendrá tiempo para tener su pareja en un futuro.

¿Cómo es Andrea Valdiri como mamá?

Isabella decidió hablar al respecto y señalar que su mamá es muy "recochera" y divertida pero como mamá ella le tiene bastante respeto, resaltando que es muy exigente y todavía cumple con los requisitos de corregir con "chancleta".

La influenciadora destacó que considera que actualmente hay muchos jóvenes que no hacen caso y por eso ella siente que debe corregirlos con exigencia.

Indicó que entre las condiciones que tiene es no permitirle a su hija después de las 9 de la noche estar conectada en algún aparato tecnológico.

También resaltó que no quiere que su hija los hombres la vean como una mujer de "fácil acceso", sino que se haga respetar.

Tras su revelación, logró miles de reacciones de sus fanáticos, donde algunos se mostraron de acuerdo con ella y coincidieron con su pensamiento, mientras que otros no dudaron en criticarla y aconsejarla al respecto.

Por ahora, Andrea Valdiri sigue entreteniendo a sus fanáticos con su diverso contenido en redes sociales sobre su maternidad, su estilo de vida, sus viajes, tips de belleza, proyectos, entre otros.