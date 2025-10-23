Juan David Tejada desata controversia con decisión sobre su bebé, ¿Aida Victoria lo permitirá?
Juan David Tejada reveló la relación que tiene con su hijo y lo que está pensado hacer con el bebé.
Juan David Tejada ha ganado popularidad en las plataformas y gran parte de esto se dio luego de que se confirmó que terminó la relación que tenía con la influencer Aida Victoria Merlano.
No se sabe por qué el empresario y la creadora de contenido decidieron acabar su amor. De hecho, se trató de una inesperada noticia porque derrochaban compromiso en las redes sociales.
Lo que sí se ha comunicado es que no hubo infidelidad, según declaraciones de Juan David Tejada.
¿Qué dijo Juan David Tejada sobre su hijo?
Algo que tienen en común Juan David y Aida Victoria es su hijo, pues meses atrás la influencer dio a luz a su bebé que se llama Emiliano.
En efecto, es común que le pregunten al agropecuario sobre su bebé, así que dio detalles del hijo que tiene con su exesposa y, además, causó revuelo al revelar que lo llevaría a cabalgar.
Entonces, muchos se cuestionaron si la creadora de contenido dejaría a su bebé estar con su ex en ese tipo de planes con caballos.
"(Emiliano) superbién, cada día más bello, bonito, más grande. En estos días ya va a salir a una cabalgata conmigo", expresó Juan David Tejada.
En el video, uno de los amigos del agropecuario le detalló que le alegra escucharlo así y saber que la relación que tiene con su hijo está en los mejores términos.
¿Qué pasó con Juan David Tejada tras terminar con Aida Victoria Merlano?
Luego de que Juan David Tejada rompió sentimentalmente con Aida Victoria Merlano, empezó a enfocarse en sus redes sociales y compartir más con sus seguidores.
Lo anterior ha venido dando resultado. Por un lado, el empresario se enfocó en su físico, ya que realiza ejercicio y cada vez va cambiando.
Por otro lado, el excompañero de la influencer del Caribe sube diversos contenidos con fotografías y mensajes que, para algunos, parecen indirectas.
"Amando más cada día todo lo que hago, gracias a Dios y todos los que creen en mí", se lee en la más nueva publicación de Tejada en Instagram.