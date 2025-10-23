Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes confiesa cómo usa a sus detractores para ganar más dinero en redes

Marcela Reyes dio a conocer su secreto en torno a los malos comentarios que suele recibir en las plataformas digitales.

Marcela Reyes
Marcela Reyes confiesa cómo usa a sus detractores para ganar más dinero en redes | Foto del Canal RCN.

La empresaria y DJ Marcela Reyes salió a hablar en sus redes sociales y a la vez dar un mensaje para quienes la siguen, el cual está enfocado en cómo enfrenta los malos comentarios de la gente.

Marcela Reyes se convirtió en una controversial figura pública. En medio de tantas polémicas en las que se ha visto relacionada con Karina García, el difunto B-King, La Barbie colombiana y demás, la DJ sigue adelante.

¿Qué hace Marcela Reyes con los malos comentarios que recibe en redes sociales?

Reyes demostró que no se deja opacar y reveló lo que hace al recibir comentarios poco positivos en las diversas plataformas digitales.

Marcela Reyes
Marcela Reyes es controversial en redes sociales | Foto del Canal RCN.

Lo primero que hizo Marcela Reyes fue detallar que más de 40 millones de personas han visto sus historias en redes como Instagram, a la vez que contó que ella no es la única que está pendiente de las plataformas, sino que hay más personas que lo hacen.

"Yo les voy a decir una cosa, cuando uno se mete en este mundo debe entender que hay personas que te aman y personas que no, y hace parte de este trabajo, hace parte del proceso", dijo Marcela Reyes.

¿Cómo aprovecha Marcela Reyes los malos comentarios en redes sociales?

La empresaria relató que con el informe de las estadísticas de sus redes sociales las visualizaciones incrementaron y, por ende, así sea de personas que la tachan o critican constantemente, eso suma.

En ese sentido, dio a conocer que ella toma lo negativo como algo positivo, es decir, una oportunidad para seguir creciendo en el oficio de ser influenciadora.

"Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo no me puedo enfocar en lo malo, tengo que enfocarme en lo bueno y a veces Dios manda bendiciones, uno no entiende... Para mí todo es una oportunidad para crecer, no me puedo dar el lujo de parar, no me puedo enfocar en esos comentarios malos, sino que me tengo que enfocar en lo realmente importante que es el amor de la gente que me quiere y me conoce", sentenció Reyes.

Adicionalmente, se refirió al tema de sacarle provecho a los millones de personas que la ven en redes para promocionar su empresa y demás proyectos.

