Aida Victoria Merlano retó a Juan David Tejada a demostrar que responde económicamente por su hijo

La polémica entre Aida Victoria Merlano y su expareja, Juan David Tejada, continúa. La influenciadora afirmó que el empresario no respondía económicamente por su hijo, ante lo cual Tejada se pronunció para dar su versión. En respuesta, Aida le pidió pruebas y expuso que no pregunta por el menor desde hace un buen tiempo.

¿Qué dijo Juan David Tejada ante las afirmaciones de Aida Victoria Merlano en su contra?

En la noche de este jueves 23 de octubre, Juan David Tejada, expareja y padre del hijo de Aida Victoria Merlano, rompió el silencio sobre las afirmaciones de la joven influenciadora en las que dejó en evidencia que el empresario no respondía económicamente por el bebé.

Juan David Tejada se pronuncia al Aida Victoria decir que no recibe ayuda | Foto del Canal RCN y Freepik.

El empresario manifestó que no caería en el juego de Aida Victoria Merlano y que dejaría todo en mano de Dios, ya que las mascaras tarde o temprano se caerían.

“Solo pasaba a decirles que no me voy a dejar provocar de ningún jueguito al que está acostumbrada. Dejemos todo en manos de Dios”

¿Cómo reaccionó Aida Victoria Merlano a las palabras de Juan David Tejada sobre su hijo?

Pocos minutos después de que el empresario compartiera este mensaje en sus redes sociales, Aida Victoria Merlano compartió un corto video por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que lo retaba a sacar las pruebas de que él sí respondía económicamente por su hijo y que ella estaba mintiendo.

Aída Victoria Merlano vuelve a encender las redes con su respuesta a quienes cuestionan su maternidad. Foto Canal RCN

"Con ese cuentico de que: es que yo soy un caballero... saque sus pruebas, ¿yo estoy diciendo mentiras? saque sus pruebas; diga: yo mantengo a mi hijo y aquí están las pruebas, pero como esas pruebas no existen ke toca quedarse callado, porque no, no mantiene a su hijo”

Así mismo, Aida Victoria mencionó que aunque el empresario solía compartir fotos o videos junto a su hijo por medio de sus redes sociales la realidad era otra, pues aseguró que no había preguntado por su bebé en los últimos 20 días.