Jessi Uribe reveló nuevos detalles sobre su hija con Paola Jara: esto dijo

La pareja de cantantes de música popular conformada por Jessi Uribe y Paola Jara se prepara para recibir a su primera hija juntos, quien nacerá en los próximos días. Mientras esto ocurre, el artista quiso solucionar algunas dudas de sus seguidores sobre esta etapa de su vida, entre esas en dónde dormirá la bebé.

¿Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara, tendrá su propia habitación?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jessi Uribe resolvió una de las dudas que más curiosidad generaba entre sus fanáticos: dónde dormiría su bebé al nacer.

Así se enteró Paola Jara que estaba embarazada. (Foto: Buen día, Colombia)

Vale la pena destacar que algunas parejas optan por acondicionar una habitación completa para sus hijos recién nacidos, mientras que otras prefieren adaptar su propia habitación para compartirla con el menor. Sin embargo, según reveló Jessi Uribe, en su caso, Emilia dormirá en la misma cama que la pareja.

“Emilia no tiene habitación, porque va a dormir con nosotros aquí”, explicó.

Este tipo de decisiones son comunes entre padres que buscan tener un acceso más directo a las necesidades de sus bebés durante las horas de descanso o cuando están despiertos. Con esto, todo indica que la pareja está lista para darle la bienvenida a Emilia, quien desde su llegada será el centro de atención en el hogar de los artistas.

¿Cuándo nacerá Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

En conversación con los presentadores del programa matutino del Canal RCN Buen día, Colombia, Jessi Uribe habló sobre cuándo nacería su hija Emilia, manifestando que esta llegaría a este mundo a mediados del mes de noviembre.

¿Cómo se llamará la bebé de Jessi Uribe y Paola Jara?| AFP: Frazer Harrison

Sin embargo, vale la pena destacar que el artista no dio mayores detalles al respecto, aunque sí dejó ver su emoción por conocer por primera vez el rostro de su pequeña hija, quien se unirá a los cuatro que tiene actualmente con su expareja Sandra Barrios.

De esta manera, Jessi Uribe y Paola Jara se encuentran a la espera de la llegada de su hija Emilia, quien será la primera en común de la pareja y la quinta del cantante santandereano.