Juan David Tejada reveló audio con Aida Victoria Merlano y ella arremetió contra él

La influenciadora Aida Victoria Merlano está protagonizando una nueva polémica con su expareja Juan David Tejada luego de asegurar que él no responde por su hijo Emiliano tras su ruptura.

¿Qué audio reveló Juan David Tejada sobre Aida Victoria Merlano?

El hombre decidió compartir un chat con la barranquillera en el que dio a conocer un audio en el que ella le explica algunos ingresos económicos por pautas que realizaron juntos y cuánto dinero de lo que a él le corresponde irá para algunos gastos de su hijo Emiliano.

"Entre cielo y tierra no hay nada oculto. No soy hombre de hacer esto, pero con mucho respeto me toca defenderme y esto es sola una parte de una conversación", escribió Tejada.

Además, le habló a su hijo y le destacó que lo ama con toda su alma y que jamás le faltará nada de su parte.

¿Cómo reaccionó Aida Victoria Merlano tras el audio que filtró Juan David Tejada?

La creadora de contenido no se quedó callada y le respondió a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, en donde agradeció que filtrara ese audio, pues él mismo expuso que fue ella la responsable de sus ingresos y de haberlo mantenido durante su embarazo.

"Publicidad que yo negocié, yo edité, cuyas estructura creativas son mías y que obviamente estaban publicadas en su perfil porque al ser mi pareja tenía un número grande de seguidores", explicó.

Agregó que como dice ahí ella le dijo que la mitad iba cosas de su hijo porque todo era a mitades.

"Este hombre le está diciendo al mundo 'yo estando con ella facturaba a costillas de lo que ella lleva años haciendo y aparte lo único que le aporté a mi hijo fue de esas publicidades que ella me conseguía', está reafirmando que llevo tres meses manteniendo a tu hijo, sino que a lo largo de mi embarazo también vivíamos de mi plata, eres un brut*", señaló.

Por su parte, Juan David Tejada no quiso decir nada más al respecto e indicó en live que no compartirá nada más.