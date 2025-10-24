Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón desató risas al ser comparada con el 'El Cuenta Huesos'

La influenciadora Yina Calderón fue comparada tras aparecer luciendo una peluca negra en medio de su programa.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón y Alerta en La casa de los famosos Colombia 2025.
La razón por la que Yina fue comparada con El Cuenta Huesos. Foto | Canal RCN.

El cambio de look de Yina Calderón, continúa siendo tema de conversación en redes sociales, pues recientemente desató risas entre los internautas, al ser comparada con un reconocido humorista colombiano.

¿Con cuál humorista colombiano fue comparada Yina Calderón?

En medio de la trasmisión en vivo de su programa 'Escándalo TV', la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, fue comparada con el 'Cuenta huesos', uno de los personajes de Juan Ricardo Lozano, mejor conocido como Alerta.

Tras leer el comentario por parte de uno de los usuarios, Yina, junto a Leonela Calderón, se carcajearon por varios segundos dejando ver que el comentario, en vez de ofenderlas, les divirtió mucho, pues durando un rato burlándose de la comparación.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre las críticas por su nuevo look?

"Que parezco el cuenta huesos", fueron las palabras de la empresaria de fajas, que luego de reírse con su hermana, complementó con la siguiente frase: "ustedes se pasan y lo saben", comentó.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Yina Calderón fue comparada con 'El Cuenta Huesos'. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que en el momento, Calderón llevaba puesta una peluca completamente negra y lisa, que, aunque no es idéntica a la del 'Cuenta Huesos', se parecen en el tono.

¿Por qué Yina Calderón se cambió de look?

Según lo comentó la creadora de contenido días anteriores, este cambio de look se debe a su participación en un reality de convivencia que se llevará a cabo en República Dominicana y en el que ella estará presente.

"Babys, me voy para república dominicana, ya prontico, a amargarle la vida a más de uno por allá, pero quiero ir con un cambio de look, o sea quiero como renovarme", comentó en su momento.

Pese a que han pasado varios días desde que decidió anunciar su retiro de Stream Fighters, la polémica influenciadora sigue desatando comentarios en las plataformas digitales, incluso, ella misma ha decidido pronunciarse al respecto para dejar claro el tema.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
La reacción de Yina tras ser comparada con El Cuenta Huesos. Foto | Canal RCN.

Por ahora, todo parece indicar que su viaje a este destino será pronto, y aunque no ha revelado mayores detalles, lo que sí dejó claro es que ya está lista para emprender esta nueva aventura.

