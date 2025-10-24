Nicolás Arrieta reacciona a comparaciones con Melissa Gate: "yo soy el papá de Melissa"

El influenciador Nicolás Arrieta reaccionó a la cantidad de comparaciones que le hacen con la creadora de contenido Melissa Gate tras su aspiración a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Viral Fallece reconocida influencer colombiana en medio de un robo: esto es lo que se sabe

¿Por qué comparan a Nicolás Arrieta con Melissa Gate?

Muchos internautas que desconocían al influenciador lo han comparado con Melissa Gate por sus comentarios ácidos y políticamente incorrectos sobre diferentes situaciones.

Algunos han detallado que él se estaría copiando de la paisa, mientras que otros lo han defendido detallando que siempre ha sido así, reviviendo videos de él tras su larga trayectoria en redes sociales.

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz la última publicación del integrante de Buen día, Colombia que falleció

¿Cómo reaccionó Nicolás Arrieta tras ser comparado con Melissa Gate?

El creador de contenido realizó una transmisión en vivo y en medio de su conversación con sus seguidores lo compararon nuevamente con Melissa Gate, a lo que él ofreció una respuesta con su particular sentido del humor.

"Yo soy el papá de Melissa Gate, ella usa mis frases y todo, dice 'fin del comunicado'. Ella me pidió una entrevista, ella se inspiró en mí para crear su personaje, yo soy el original baby, no acepto imitaciones", expresó.

Posteriormente, detalló que en realidad ella le cae bien, pero no la conoce tanto.

Tras más comentarios sobre Melissa Gate, detalló que muchos influenciadores se inspiraron en él debido a los años que lleva trabajando en redes sociales.

"Muchos creadores de contenido me conocen porque han visto lo que yo hago desde 14 años", agregó.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Juan David Tejada reveló audio con Aida Victoria Merlano y ella arremetió contra él

Por ahora, Nicolás Arrieta continúa en campaña para que voten por él y pueda ingresar a La casa de los famosos Colombia, pues se encuentra en competencia con otros cinco creadores de contenido que también aspiran hacer parte del programa.

Cabe destacar que, se puede votar cada horas por su favorito y el ganador se conocerá este domingo 26 de octubre en la emisión de Noticias RCN.

Por su parte, Melissa Gate se encuentra recuperándose de la reciente intervención que se realizó en su nariz, para mejorar su aspecto físico, mostrando cómo ha sido su proceso y detallando que decidió hacerse dicho cambio para verse mejor y no porque lo necesitara.