Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano respondió a quien aseguró que tuvo un hijo para no ir a la cárcel

Aida Victoria Merlano reaccionó sobre supuestamente convertirse en madre para no ir a prisión.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Aida Victoria Merlano sobre su maternidad
Aida Victoria Merlano contesta a crítica sobre su maternidad/Canal RCN

La influenciadora Aida Victoria Merlano respondió a quienes la critican y cuestionan su maternidad, asegurando que tuvo un hijo solo para no tener que ir a prisión debido a su caso legal por su madre.

Artículos relacionados

¿Aida Victoria Merlano se convirtió en madre por estrategia?

La creadora de contenido compartió un video a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, en el que respondió a varias críticas sobre su labor de madre.

Entre los comentarios negativos que más llamaron la atención fue que: "ella solo tuvo hijo como estrategia para que no la metan presa".

La barranquillera reaccionó y desmintió dicha información recalcando que siempre soñó con ser madre.

"Esa no me la sabía, entonces si uno es mamá no va presa, o sea los pabellones de maternidad en las cárceles están para qué, para que los dragoneantes se siente a tomar tinto, eso es una falacia, si fuera así la Epa no estaría donde está", respondió.

Indicó que le pueden criticar todo, menos su maternidad, pues es muy buena en eso.

Artículos relacionados

¿Por qué Aida Victoria Merlano está en polémica con su expareja Juan David Tejada?

Dicho video generó una nueva polémica luego de que agregara que ella responde sola por su hijo, razón por la que el padre del pequeño, Juan David Tejada, reaccionara al respecto y la desmintiera.

Sin embargo, Aida Victoria Merlano volvió a reiterar que él no solo no responde económicamente por el niño, sino que además tampoco se preocupa por verlo o estar presente emocionalmente junto a él.

Eso desencadenó que ambos compartieran algunas conversaciones por WhatsApp sobre los gastos de su hijo después de su ruptura.

Artículos relacionados

Cabe destacar que, los dos terminaron poco después de que la influenciadora diera a luz a su bebé Emiliano, a quien además no ha querido revelar su rostro a sus fanáticos, guardando su privacidad.

Por ahora, la famosa pareja sigue en rifirrafe, teniendo a la expectativa a sus fanáticos con lo que pueda pasar entre ellos y si quizás dicha disputa llegará a términos legales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juan David Tejada sobre Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Juan Tejada tomaría acciones legales contra Aida Merlano: "no me voy a prestar para jueguitos"

Juan David Tejada habló en una transmisión en vivo sobre su polémica con Aida Victoria Merlano.

Karol Samantha dejó estremecedor mensaje dedicado a Epa Colombia Epa Colombia

Karol Samantha estremece con mensaje a Epa Colombia tras 9 meses en prisión: "Estoy destrozada"

Karol Samantha rompió el silencio en redes al recordar que Epa Colombia ya completa más de nueve meses en prisión.

Nicolás Arrieta, Melissa Gate Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta lanza pulla a Melissa Gate si llegase a entrar a La casa de los famosos Colombia 3

Nicolás Arrieta aprovechó una pregunta que le hicieron para mencionar a Melissa Gate y provocó diferentes reacciones.

Lo más superlike

Violeta Bergonzi, Nicolás de Zubiría MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi ganó pin de inmunidad y pasó directo al Top 8 de MasterChef 2025: todos gritaron

Violeta Bergonzi está compitiendo con todos sus poderes en MasterChef Celebrity, fue la primera en ingresar al selecto Top 8.

Fallece la actriz de 9-1-1 Isabelle Adora Tate Viral

¡Luto en el cine! Muere reconocida actriz de la serie 9-1-1 a sus 23 años de una extraña enfermedad

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe

Angie Miller aclara rumores que la relacionan con el caso B-King. Talento internacional

Angie Miller aclara su vínculo con B-King y pide respeto tras más de un mes de su fallecimiento

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos Talento internacional

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos