Aida Victoria Merlano respondió a quien aseguró que tuvo un hijo para no ir a la cárcel

La influenciadora Aida Victoria Merlano respondió a quienes la critican y cuestionan su maternidad, asegurando que tuvo un hijo solo para no tener que ir a prisión debido a su caso legal por su madre.

¿Aida Victoria Merlano se convirtió en madre por estrategia?

La creadora de contenido compartió un video a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, en el que respondió a varias críticas sobre su labor de madre.

Entre los comentarios negativos que más llamaron la atención fue que: "ella solo tuvo hijo como estrategia para que no la metan presa".

La barranquillera reaccionó y desmintió dicha información recalcando que siempre soñó con ser madre.

"Esa no me la sabía, entonces si uno es mamá no va presa, o sea los pabellones de maternidad en las cárceles están para qué, para que los dragoneantes se siente a tomar tinto, eso es una falacia, si fuera así la Epa no estaría donde está", respondió.

Indicó que le pueden criticar todo, menos su maternidad, pues es muy buena en eso.

¿Por qué Aida Victoria Merlano está en polémica con su expareja Juan David Tejada?

Dicho video generó una nueva polémica luego de que agregara que ella responde sola por su hijo, razón por la que el padre del pequeño, Juan David Tejada, reaccionara al respecto y la desmintiera.

Sin embargo, Aida Victoria Merlano volvió a reiterar que él no solo no responde económicamente por el niño, sino que además tampoco se preocupa por verlo o estar presente emocionalmente junto a él.

Eso desencadenó que ambos compartieran algunas conversaciones por WhatsApp sobre los gastos de su hijo después de su ruptura.

Cabe destacar que, los dos terminaron poco después de que la influenciadora diera a luz a su bebé Emiliano, a quien además no ha querido revelar su rostro a sus fanáticos, guardando su privacidad.

Por ahora, la famosa pareja sigue en rifirrafe, teniendo a la expectativa a sus fanáticos con lo que pueda pasar entre ellos y si quizás dicha disputa llegará a términos legales.