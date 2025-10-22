Luis Fernando Hoyos es eliminado de MasterChef Celebrity y habla por primera vez de su enfermedad

El actor Luis Fernando Hoyos fue eliminado y quedó por fuera del Top 9 de MasterChef Celebrity 2025.

Tras un reto en el que las celebridades tuvieron que cocinar con tapas de pan tajado y llevarlas a otro nivel, un error fue lo que hizo que Luis Fernando abandonara la cocina más importante del mundo.

Junto a Luis Fernando, el actor Raúl Ocampo también estaba en riesgo debido a que Pichingo, Valentina Taguado y Michelle Rouillard subieron al balcón.

¿Cuál error cometió en su plato Luis Fernando Hoyos en el reto de eliminación de MasterChef?

Luis Fernando Hoyos hizo una especie de sandwich, pero tenía una predominante altura. Además, acompañó el plato con una salsa que quedó elevada de sal.

"Tu salsa estaba salada y la torre algo simple... El cocinero que abandona las cocinas de MasterChef el día de hoy es Luisfer", comunicó la chef Belén Alonso.

Luis Fernando Hoyos recibiendo la noticia de su eliminación en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

¿Qué reacciones dejó la eliminación de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity?

Tan pronto se supo que el actor fue eliminado, Claudia Bahamón lloró y habló sobre la enfermedad que tuvo el ahora exparticipante y lo incapacitó. La presentadora no quería que el actor se fuese por una afección, así que le agradeció por haber regresado y se dieron un abrazo.

Por su parte, Nicolás de Zubiría comentó que se quedó con la energía del actor, Belén Alonso dijo que le encantó que no se tomó nada personal y Jorge Rausch aplaudió el compromiso del artista.

¿Cómo se despidió Luis Fernando Hoyos de MasterChef Celebrity, 10 años?

Vinieron las palabras de Luis Fernando Hoyos, quien, por primera vez, mencionó el tema de la enfermedad que enfrentó en plena competencia y lo ausentó por un buen tiempo.

Así se despidieron de Luis Fernando Hoyos en MasterChef | Foto del Canal RCN.

"Tengo un agradecimiento profundo por MasterChef, jamás pensé estar en un reality... Ahora voy a masticar todo este proceso que, sin duda, me va a llevar muy lejos porque ha sido maravilloso... Los admiro profundamente, no sabía lo que era un chef... Agradezco la luz de Claudia... Agradezco a la producción, haberme mantenido mirándome y dándome cobertura de mi enfermedad que fue (se quedó callado y casi llora)", así se despidió Luis Fernando Hoyos de MasterChef.

Por último, todos aplaudieron a Luis Fernando Hoyos y el Top 9 bajó a abrazarlo en su último día.

Puedes ver los capítulos completos de MasterChef Celebrity, 10 años, en la app del Canal RCN. Haciendo clic aquí.