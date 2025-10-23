Yina Calderón lanza fuerte calificativo a una influencer afrodescendiente

Yina Calderón vuelve a estar en el ojo del huracán tras lanzar un comentario que muchos calificaron como rac1sta, luego de llamar “care simio” a una influenciadora afrodescendiente.

¿Cuál fue la influenciadora afrodescendiente a la que Yina Calderón arremetió?

En una de sus recientes transmisiones de su nuevo programa de chismes y escándalos, Yina Calderón habló sobre su próximo proyecto en un reality en República Dominicana del que hará parte. Durante la conversación, mencionó que tendría como compañera a una joven afrodescendiente a la que habrían advertido sobre ella, asegurándole que era rac1sta y que podrían tener inconvenientes.

Yina Calderón en el ojo del huracán tras declaraciones contra La Jesuu. Foto | Canal RCN.

Ante esto, Calderón intentó aclarar la situación para evitar cualquier tipo de conflicto relacionado con este tema, afirmando que no era rac1sta y que el malentendido se debía a que una “care simio” de Colombia “se la tenía montada”.

Aunque Calderón no mencionó un nombre específico, en redes sociales aseguran que la polémica mujer se habría referido nuevamente a La Jesuu, con quien ha tenido diversos encontrones en plataformas digitales que incluso derivaron en una demanda por rac1smo por parte de la caleña.

Seguidores de La Jesuu se solidarizan tras mensajes de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

"Yo a la gente de raza negra la quiero mucho, no creas esos cuentos de que soy rac1sta, eso es mentira. Lo que pasa es que hay una care simio acá en Colombia que me la tiene montada y casualmente es de raza negra, pero eso no significa que yo con los negros no"

¿Qué inició la polémica entre Yina Calderón y La Jesuu?

Vale la pena destacar que desde hace años Yina Calderón y La Jesuu han mantenido una enemistad bastante marcada que, durante su paso por La casa de los famosos Colombia, pareció calmarse por un tiempo, aunque luego volvió a encenderse.

Meses después de ese episodio, ambas volvieron a estar en el centro de la polémica debido al apoyo de la caleña a Andrea Valdiri en Stream Fighters 4, situación que llevó a Calderón a lanzar comentarios despectivos que muchos calificaron de rac1stas.

Ante esto, La Jesuu recibió el respaldo de cientos de personas afrodescendientes, e incluso figuras públicas como Valentina Lizcano le sugirieron tomar acciones legales.