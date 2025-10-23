Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón lanza fuerte calificativo a una influencer afrodescendiente

Yina Calderón vuelve a generar críticas luego de referirse de forma despectiva a una influenciadora afrodescendiente.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón vuelve a causar controversia por sus palabras hacia una creadora digital
Yina Calderón en el ojo del huracán por comentario contra influencer afrodescendiente. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón vuelve a estar en el ojo del huracán tras lanzar un comentario que muchos calificaron como rac1sta, luego de llamar “care simio” a una influenciadora afrodescendiente.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la influenciadora afrodescendiente a la que Yina Calderón arremetió?

En una de sus recientes transmisiones de su nuevo programa de chismes y escándalos, Yina Calderón habló sobre su próximo proyecto en un reality en República Dominicana del que hará parte. Durante la conversación, mencionó que tendría como compañera a una joven afrodescendiente a la que habrían advertido sobre ella, asegurándole que era rac1sta y que podrían tener inconvenientes.

La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón en el ojo del huracán tras declaraciones contra La Jesuu. Foto | Canal RCN.

Ante esto, Calderón intentó aclarar la situación para evitar cualquier tipo de conflicto relacionado con este tema, afirmando que no era rac1sta y que el malentendido se debía a que una “care simio” de Colombia “se la tenía montada”.

Artículos relacionados

Aunque Calderón no mencionó un nombre específico, en redes sociales aseguran que la polémica mujer se habría referido nuevamente a La Jesuu, con quien ha tenido diversos encontrones en plataformas digitales que incluso derivaron en una demanda por rac1smo por parte de la caleña.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Seguidores de La Jesuu se solidarizan tras mensajes de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

"Yo a la gente de raza negra la quiero mucho, no creas esos cuentos de que soy rac1sta, eso es mentira. Lo que pasa es que hay una care simio acá en Colombia que me la tiene montada y casualmente es de raza negra, pero eso no significa que yo con los negros no"

¿Qué inició la polémica entre Yina Calderón y La Jesuu?

Vale la pena destacar que desde hace años Yina Calderón y La Jesuu han mantenido una enemistad bastante marcada que, durante su paso por La casa de los famosos Colombia, pareció calmarse por un tiempo, aunque luego volvió a encenderse.

Artículos relacionados

Meses después de ese episodio, ambas volvieron a estar en el centro de la polémica debido al apoyo de la caleña a Andrea Valdiri en Stream Fighters 4, situación que llevó a Calderón a lanzar comentarios despectivos que muchos calificaron de rac1stas.

Ante esto, La Jesuu recibió el respaldo de cientos de personas afrodescendientes, e incluso figuras públicas como Valentina Lizcano le sugirieron tomar acciones legales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yana Karpova lanzaría sutil mensaje a Marlon sobre aumentar la familia Marlon Solórzano

Yana Karpova: crecen los rumores de ruptura con Marlon tras su viaje a Rusia

La creadora de contenido Yana Karpova volvió a su natal Rusia, pero su ausencia junto a Marlon Solórzano encendió las alarmas.

Internautas le piden a Karina García que no se haga la víctima Karina García

Internautas se cansan de Karina García y le piden dejar el papel de víctima

Karina García cansó a usuarios de redes sociales, quienes le piden que deje de victimizarse por todo lo que le ocurre.

Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Juan David Tejada desata controversia con decisión sobre su bebé, ¿Aida Victoria lo permitirá?

Juan David Tejada reveló la relación que tiene con su hijo y lo que está pensado hacer con el bebé.

Lo más superlike

Fallece la actriz de 9-1-1 Isabelle Adora Tate Viral

¡Luto en el cine! Muere reconocida actriz de la serie 9-1-1 a sus 23 años de una extraña enfermedad

La famosa actriz falleció a los 23 años, tras luchar contra una grave enfermedad, según se confirmó en las últimas horas.

Valentina Taguado reveló su opinipon sobre uno de los aspirantes a La casa de los famosos La casa de los famosos

Valentina Taguado reveló quién sería un buen elemento de los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe

Angie Miller aclara rumores que la relacionan con el caso B-King. Talento internacional

Angie Miller aclara su vínculo con B-King y pide respeto tras más de un mes de su fallecimiento

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos Talento internacional

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos