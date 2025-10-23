La celulitis, también conocida como piel naranja, suele ser una inseguridad muy común entre mujeres, por eso te queremos dejar algunos tips para que puedas combatirla.

¿Qué es la celulitis y por qué se da?

De acuerdo con el proyecto de educación en salud de Laboratorios Cinfa la celultis son principalmente "depósitos irregulares de grasa que se acumulan bajo la piel y forman protuberancias y hoyuelos en caderas, muslos y abd*men".

Se da por varios factores, pero entre los más regulares son por altas células grasas, genética, retención de líquidos o mala circulación.

¿Cómo combatir la celulitis?

La organización médica y centro médico de atención médica de primer nivel a nivel mundial Mayo Clinic dio a conocer que existen varios tratamientos para que esta se reduzca o no aparezca notoriamente, pues no se quita del todo.

Hay tratamientos con láser y radiofrecuencia, con ondas acústicas, masajes o intervención, pero también hay otros hábitos que se pueden tener en cuenta para que la celulitis no aparezca.

¿Qué tips ofrece a IA para combatir la celulitis?

Para que la celulitis se reduzca en su mayoría es importante tomar bastante agua durante al día, por lo menos dos litros.

También es importa que consumas frutas y verduras ricas en antioxidantes como lo son los arándanos, la espinacas o el brócoli.

Asimismo, comer proteínas para sostener masa muscular como pescado y pollo, además de grasas saludables como frutos secos y aguacate.

No olvides consumir fibra para que puedas tener una buena digestión y no retengas líquidos.

Intenta hacer actividad física, bien sea correr o practicar algún deporte sino te gusta ejercitarse en el gimnasio.

Es importante que duermas, no dures tanto tiempo sentada o de pie y no uses ropa que no permita que hay una buena circulación.

En caso de reforzar más los cuidados te puedes hacer mascarillas bajo recomendaciones de profesionales que aptas para tu piel.

Por último evita los dulces o el azúcar en exceso, las harinas refinadas, el licor o comidas ultraprocesadas como los empaques que generan grasas no necesarias.