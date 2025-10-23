Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Muere joven promesa del fútbol tras impactar en su moto contra un grupo de vacas

El joven futbolista se desplazaba a su casa cuando impactó en su moto con un grupo de vacas que se atravesaron en la vía.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
El joven futbolista murió tras chocar en su moto contra un grupo de vacas. (Fotos: Freepik)

El mundo del fútbol lamenta la muerte de un joven jugador de 20 años, quien perdió la vida en un trágico accidente al chocar en su moto contra un grupo de vacas que se encontraban en la vía.

¿Quién era el joven futbolista que murió tras chocar en su moto contra un grupo de vacas?

Se trata de Antony Ylano, un joven brasileño de tan solo 20 años que se desempeñaba como delantero en un importante club de fútbol del país.

Ylano había viajado a la ciudad de Altos, en el estado de Piauí, para celebrar el cumpleaños de su padre.

Sin embargo, tras disfrutar un momento con él y salir de su casa, sufrió el trágico accidente que le costó la vida.

¿Cómo fue el trágico accidente que sufrió el joven futbolista que chocó contra un grupo de vacas?

Según las cámaras de seguridad que captaron el momento- y cuyas imágenes se hicieron virales en redes sociales-, un grupo de cinco vacas caminaban por la vía justo cuando el futbolista se desplazaba a gran velocidad en su moto.

Las imágenes registran el instante en que Antony choca por detrás contra una de las vacas y cae al asfalto, perdiendo la vida de manera instantánea. La vaca, visiblemente herida, logra incorporarse y alejarse del lugar cojeando.

Por otra parte, las grabaciones no permiten determinar si el joven llevaba casco, un detalle que ha generado múltiples interrogantes entre los usuarios en redes sociales.

Joven futbolista muere tras chocar contra un grupo de vacas
Antony Ylano había salido de la casa de su padre a gran velocidad en su moto. (Foto: Freepik)

¿En qué club de fútbol jugaba Antony Ylano?

Antony formaba parte del Piauí Esporte Clube, equipo que milita en la Serie A de la liga piauiense desde 2024.

En el club que le abrió las puertas, el joven futbolista logró destacarse en torneos como el Campeonato Piauiense Sub-20, la Copa São Paulo Jr. y la Copa do Nordeste Sub-20, según informó la institución a través de un comunicado en redes sociales.

Actualmente, Ylano se encontraba preparándose para viajar con su equipo y disputar la Copa do Brasil Sub-20, uno de los torneos más importantes de su categoría.

