¡Luto en el fútbol! Falleció el legendario ex arquero del Once Caldas

El fútbol caldense está de luto, pues uno de sus grandes referentes falleció en Manizales Diosefrén Rueda Tabera, exarquero del Once Caldas y una figura reconocida en la década de los 70.

¿Quién fue Diosefren Rueda Tabera en el fútbol caldense?

Efrén falleció a causa de un infarto que dejó una hemorragia cerebral imposible de controlar, dejando un legado imborrable tanto en el deporte profesional como en la vida comunitaria en la capital caldense, conocido como “Efrén” entre amigos y aficionas, se convirtió en uno de los arqueros más destacados de la historia del fútbol regional.

Su paso por Once Caldas entre 1965 y 1970 marcó un antes y un después en la historia del club, donde defendió el arco por cinco temporadas y compartió la posición con Roberto “Pichuco” Troilo.

Familia, hinchas y vecinos recuerdan a Diosefrén Rueda Tabera, quien combinó el fútbol y la vida comunitaria con gran compromiso. Foto Freepik

También fue pieza clave en las selecciones departamentales y en equipos aficionados de la ciudad de Manizales donde consolidó un legado que hasta el día de hoy aún se mantiene intacto.

¿Cómo fue la vida de Diosefrén Rueda fuera de las canchas?

Más allá del fútbol, también supo construir una vida de servicio y compromiso comunitario, pues se convirtió en un gran referente en la ciudad por medio de su emprendimiento de salud, una farmacia inaugurada en 1972.

Con 82 años partió Diosefrén Rueda, arquero que defendió el arco del Once Caldas en los 70 y símbolo del fútbol caldense. Foto Freepik

Además, compartió su vida junto a Maria Dolly, su esposa y con quién finalmente formó una familia numerosa de seis hijos que hoy conmemoran su legado y trabajo deportivo, y que a través de la memoria planean seguir contribuyendo al legado del deporte y el servicio en el departamento.

¿De qué manera se le despide Diosefrén Rueda, la leyenda del fútbol caldense en Manizales?

La ciudad de Manizales y el fútbol despiden a un hombre que defendió con honor el arco del Once Caldas a través de una ceremonia simbólica, en la que quedará inscrita una placa que conmemore su memoria deportiva y las hazañas que hizo por la región, no solo por las atajadas en los encuentros deportivos sino por la huella que dejó en la comunidad.