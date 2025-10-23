Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Famosa actriz rompió el silencio tras abandonar su carrera por un quebranto emocional: esta fue la razón

Reconocida actriz abrió su corazón tras revelar la razón por la que abandonó su carrera por un quebranto emocional.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Famosa actriz rompió el silencio tras abandonar su carrera por quebranto emocional: esta fue la razón
¿Quién es la famosa actriz que abandonó su carrera por un quebranto emocional? | Foto: Freepik

En los últimos días, miles de internautas han acaparado la atención mediática al conocer la historia de vida de una reconocida actriz venezolana, quien abandonó su carrera tras un difícil momento que atravesó en el pasado

Artículos relacionados

¿Quién es la famosa actriz que abandonó su carrera por un complicado momento?

El nombre de Sonya Smith, ha generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras revelar los difíciles momentos que atravesó hace varios años a causa de la falta de oportunidades que vivió en el pasado.

Recordemos que, Sonya Smith, hace varios años, adquirió un importante reconocimiento a nivel internacional tras su participación en importantes producciones como: ‘María Celeste’, ‘Estrellita Montenegro’, ‘Marido en alquiler’ y ‘Cara Sucia’.

Sin embargo, hizo una sorprendente confesión hace pocos días acerca de las complicadas razones por las cuales se retiró de su carrera y cambió de profesión tras un quiebre económico.

Famosa actriz rompió el silencio tras abandonar su carrera por quebranto emocional: esta fue la razón
Esta es la razón por la que Sony Smith dejó la actuación. | Foto: Freepik

¿Cuál es la sorprendente confesión que hizo la actriz tras las circunstancias que enfrentó en el pasado?

Recientemente, la actriz Sonya Smith fue entrevistada en el pódcast de Franklin Suárez, en el que abrió su corazón acerca de varios acontecimientos de su vida personal y a nivel profesional.

Además, uno de los momentos más complicados para la actriz fue hace varios años cuando se mudó a Estados Unidos y enfrentó varias dificultades a nivel profesional, en especial por las pocas oportunidades que ha recibido el gremio actoral en este país, pues expresó las siguientes palabras:

“Bueno, en mi caso mis tíos son médicos, ellos estudiaron medicina y a mí, desde joven, me llamó la atención. A pesar de que estudié psicología, tomé la experiencia para la creación de mi personaje. Sin embargo, la enfermería me llamó la atención. Y bueno, a veces la vida te lleva por otros caminos, así que abandoné mis raíces actorales a causa de la falta de trabajo actoral en Miami”, añadió Sonya.

Famosa actriz rompió el silencio tras abandonar su carrera por quebranto emocional: esta fue la razón
¿Cuál fue la razón por la que Sonya Smith cambió de carrera? | Foto: Freepik

A causa de la falta de oportunidades que recibió Sonya desde que se mudó a Miami, buscó la manera para seguir adelante a pesar de postergar varios de sus proyectos artísticos.

En medio de esta situación, se sinceró acerca de las maravillosas experiencias que adquirió al destacarse como enfermera hace varios años. También, manifestó que en algún momento de su vida le gustaría retomar su carrera actoral.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Fallece la actriz de 9-1-1 Isabelle Adora Tate Viral

¡Luto en el cine! Muere reconocida actriz de la serie 9-1-1 a sus 23 años de una extraña enfermedad

La famosa actriz falleció a los 23 años, tras luchar contra una grave enfermedad, según se confirmó en las últimas horas.

Edgar Prieto había compartido publicación tiempo atrás Talento nacional

Sale a la luz la última publicación del integrante de Buen día, Colombia que falleció

El integrante de Buen día, Colombia había dejado emotiva publicación antes de su fallecimiento junto a famosa actriz: "Viejo recuerdos".

¡Duelo en la música! Falleció reconocido artista tras graves condiciones de salud Talento internacional

¡Duelo en la música! Falleció reconocido artista tras graves condiciones de salud

El mundo de la música viste de luto tras el fallecimiento de reconocido cantante quien enfrentó complicaciones de salud.

Lo más superlike

Internautas le piden a Karina García que no se haga la víctima Karina García

Internautas se cansan de Karina García y le piden dejar el papel de víctima

Karina García cansó a usuarios de redes sociales, quienes le piden que deje de victimizarse por todo lo que le ocurre.

Valentina Taguado reveló su opinipon sobre uno de los aspirantes a La casa de los famosos La casa de los famosos

Valentina Taguado reveló quién sería un buen elemento de los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe

Angie Miller aclara rumores que la relacionan con el caso B-King. Talento internacional

Angie Miller aclara su vínculo con B-King y pide respeto tras más de un mes de su fallecimiento

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos Talento internacional

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos