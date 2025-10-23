Famosa actriz rompió el silencio tras abandonar su carrera por un quebranto emocional: esta fue la razón

En los últimos días, miles de internautas han acaparado la atención mediática al conocer la historia de vida de una reconocida actriz venezolana, quien abandonó su carrera tras un difícil momento que atravesó en el pasado

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en la música! Falleció reconocido artista tras graves condiciones de salud

¿Quién es la famosa actriz que abandonó su carrera por un complicado momento?

El nombre de Sonya Smith , ha generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras revelar los difíciles momentos que atravesó hace varios años a causa de la falta de oportunidades que vivió en el pasado.

Recordemos que, Sonya Smith, hace varios años, adquirió un importante reconocimiento a nivel internacional tras su participación en importantes producciones como: ‘María Celeste’, ‘Estrellita Montenegro’, ‘Marido en alquiler’ y ‘Cara Sucia’.

Sin embargo, hizo una sorprendente confesión hace pocos días acerca de las complicadas razones por las cuales se retiró de su carrera y cambió de profesión tras un quiebre económico.

Esta es la razón por la que Sony Smith dejó la actuación. | Foto: Freepik

¿Cuál es la sorprendente confesión que hizo la actriz tras las circunstancias que enfrentó en el pasado?

Recientemente, la actriz Sonya Smith fue entrevistada en el pódcast de Franklin Suárez , en el que abrió su corazón acerca de varios acontecimientos de su vida personal y a nivel profesional.

Además, uno de los momentos más complicados para la actriz fue hace varios años cuando se mudó a Estados Unidos y enfrentó varias dificultades a nivel profesional, en especial por las pocas oportunidades que ha recibido el gremio actoral en este país, pues expresó las siguientes palabras:

“Bueno, en mi caso mis tíos son médicos, ellos estudiaron medicina y a mí, desde joven, me llamó la atención. A pesar de que estudié psicología, tomé la experiencia para la creación de mi personaje. Sin embargo, la enfermería me llamó la atención. Y bueno, a veces la vida te lleva por otros caminos, así que abandoné mis raíces actorales a causa de la falta de trabajo actoral en Miami”, añadió Sonya.

¿Cuál fue la razón por la que Sonya Smith cambió de carrera? | Foto: Freepik

A causa de la falta de oportunidades que recibió Sonya desde que se mudó a Miami, buscó la manera para seguir adelante a pesar de postergar varios de sus proyectos artísticos.

En medio de esta situación, se sinceró acerca de las maravillosas experiencias que adquirió al destacarse como enfermera hace varios años. También, manifestó que en algún momento de su vida le gustaría retomar su carrera actoral.