Internautas se cansan de Karina García y le piden dejar el papel de víctima

Tras conocerse más sobre Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025, la creadora de contenido ganó más popularidad y desde entonces, está en el foco tanto de los medios de comunicación, como de los usuarios de rede sociales.

Recientemente, tras su pelea contra Karely Ruiz en Stream Fighters, el pasado sábado 18 de octubre, Karina García se volvió tendencia una vez más, pues sorprendió con su participación, pero hubo un detalle que la llevó a estar en el ojo del huracán.

Durante ese sábado, día que se llevó a cabo este evento tan esperado y organizado por Westcol, Karina García se llevó todo el foco tras dar lo mejor de ella en su pelea en Stream Fighters contra la mexicana, Karely Ruiz.

Además de su enfrentamiento, Karina García sorprendió con su entrada al ring, pues estuvo acompañada nada más y nada menos que con Yailin, la más viral, quien cantó su famosísima canción ‘Bin Bong’. El momento de las dos mujeres en tarima, estuvo cargado de emoción.

Karina García cansó a los internautas, que piden que deje de hacerse la víctima. (Foto: Canal RCN)

¿Qué pasó con Karina García tras su pelea con Karely Ruiz?

Luego de su pelea, en la cual Karely Ruiz se llevó la victoria y el cinturón para México, Karina y la mexicana se volvieron tendencia en redes sociales tras protagonizar un desencuentro, pues a la paisa no le gustó el detalle que tuvo su rival al hacer una publicación.

Karely Ruiz publicó un carrusel de fotos a través de su cuenta oficial de Instagram y en una de sus imágenes, se veía Karina de espalda y en sus piernas se le notaba supuesta celulitis, pero esto no le gustó a la paisa, quien se sintió afectada.

De acuerdo con lo escrito por Karina en su Instagram, le reclamó a la mexicana diciendo ¿qué más quería tras ganar?, pues no le parecía que entre mujeres “se atacaran” y no vio bien el hecho de que la mexicana publicara la foto en donde ella no se veía bien, porque según García, lo habría hecho de aposta.

Por su lado, Karely rompió el silencio y dijo que nunca tuvo una mala intención y aclaró que a ella Karina no le cae mal, que, de hecho, ella la buscó para hacer contenido. En cuanto a la foto, Karely la borró de su carrusel y no volvió a mencionar nada del tema.

Internautas le piden a Karina García que deje de victimizarse. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijeron los internautas sobre Karina García?

A través de redes sociales, los internautas confesaron que “están cansados” de que Karina García siempre se haga la víctima, pues “ella siempre dice que todo el mundo la ataca y le tiene envidia”.

Por eso mismo, los usuarios en redes sociales le sugieren a la paisa que ya no se haga más la víctima, porque ese papel ya no le queda, ya que, según ellos, no vieron mala intención por parte de Karely al publicar la polémica foto.