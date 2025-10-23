Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Se filtra video de Yina Calderón revelando que “Karina García es la número uno”

Yina Calderón volvió a hablar en redes sociales y esta vez para expresar la opinión que tiene de su examiga, Karina García.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yina Calderón dice que Karina García es la número uno
Yina Calderón sorprendió al revelar su opinión sobre Karina García. (Foto: Canal RCN)

En La casa de los famosos Colombia 2025 nacieron relaciones, amistades, rivalidades y enemistades, pero también se rompieron vínculos como el de Yina Calderón y Karina García, quienes entraron a la competencia siendo buenas amigas, para luego llevársela muy mal.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Karina García tras La casa de los famosos Colombia?

Todo Colombia fue testigo de la traición de Yina Calderón hacia Karina García en La casa de los famosos 2025, pues la empresaria huilense le dio la espalda a su amiga dentro de la competencia y como ella misma lo dijo en una conversación con Westcol, todo lo hizo por “rating”.

Yina Calderón admite que Karina García es la número uno
Yina Calderón elogia a Karina García como la número uno. (Foto: Canal RCN)

Aunque en ese momento todo el país quedó consternado de la decisión de Yina al nominar a su amiga Karina en el reality, e incluso, hasta el punto de llegar a afectar la convivencia en el programa, es un hecho que Colombia no le perdona a Calderón, pues para muchos, fue un acto que no se justifica ni siquiera por el show.

Después de que el reality llegara al final, Karina García y Yina Calderón no se han vuelto a hablar, pues tras la traición de la huilense, ambas se la llevaron muy mal en el reality y se esperó que todo siguiera así luego de que terminara la competencia, pero ahora, Yina ha mostrado que quiere acercarse a su examiga.

¿Qué ha hecho Yina Calderón para mostrarse empática con Karina García?

Yina Calderón y sus hermanas no se han vuelto a despachar en contra de Karina García, de hecho, se han mostrado muy amables con ellas, hablando bien y demostrando apoyo a su favor, pues en Stream Fighters se conoció un video en donde Leonela y Juliana Calderón celebraron la salida de la paisa al ring.

Además, Yina ha mencionado en su programa ‘Escándalo TV’ que volvería a ser amiga de Karina, luego de que haya terminado su relación con Altafulla.

¿Qué dijo Yina Calderón al revelar su opinión de Karina García?

A través de redes sociales se ha viralizado un video en donde Yina Calderón les reveló a sus seguidores de TikTok que, para ella, Karina García fue la número uno en La casa de los famosos Colombia 2025 y en la cotidianidad, pues habló del apoyo que ella tiene.

Yina Calderón elogia a Karina García y sorprende con su opinión
Yina Calderón admite que Karina García es la número uno y causa revuelo. (Foto: Canal RCN)

En el video, la polémica empresaria aclaró que no quiere ser amiga de Karina, pero sí fue firme al revelar su opinión de ella y habló con admiración por el apoyo que tiene la paisa a través de redes, por eso mencionó que García “es top”.

