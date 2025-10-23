Yina Calderón arremetió contra Manelyk González: "no seas chismosa"

Stream Figthers, el evento que sigue generando debate en redes sociales, nuevamente fue motivo de discordia, pues recientemente Yina Calderón arremetió contra Manely González, luego de esta la criticara por su participación y posteriormente retiro de su enfrentamiento contra Andrea Valdiri.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre las declaraciones de Manelyk González?

En medio de su programa 'Escándalo Tv', la polémica creadora de contenido se fue en contra de la mexicana, luego de que lanzara dura críticas en su contra, pues además de acusarla de "robar" a los asistentes y organizadores tras su retiro, también cuestionó el hecho de que no le hubiera "invertido" a su entrada previo a su duelo con Valdiri.

Frente a las declaraciones de González, Calderón no dudó en asegurar, en primer lugar, que ella no era la culpable de su amargura, de su soledad. Frente a sus comentarios sobre la entrada, reveló que no le importa si para ella fue de bajo presupuesto, pues al final logró disfrutársela, saltar y gritar al lado de Majin Buu.

¿Por qué Yina Calderón arremetió contra Manelyk González?

Además de defenderse, la empresaria de fajas no perdió la oportunidad para señalar que Manelyk estaría generando ruido para poder estar en medio de la conversación.

Yina Calderón arremetió contra Manelyk González . Foto | Canal RCN.

"Yo no tengo la culpa de que tu estés en el olvido siendo la reina de los realitys, y te toque pegártele a Karina para tener que sonar, yo no tengo la culpa de tu 'lambiduría'", fueron las contundentes palabras de la creadora de contenido.

Así mismo, la controversial influenciadora le pidió a la influenciadora que no se metiera con ella, pues aseguró que ella en ningún momento había dicho algo en su contra.

Yina Calderón se fue en contra de Manelyk González. Foto | Canal RCN.