Karina García manda fuerte mensaje tras separación y salpica a Altafulla: "No se van a morir"

Karina García dijo sentidas palabras frente a muchos, varias de ellas fueron vinculadas a Altafulla.

Omar Murcia Salazar
Karina García, Altafulla
Karina García manda fuerte mensaje tras separación y salpica a Altafulla

La influenciadora Karina García tuvo un nuevo logro en su vida, ya que fue contratada como modelo para una marca nacional.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia se reunió con varias personas y allí lanzó un mensaje para aquellas mujeres que están atravesando una ruptura amorosa, tal como ella al terminar con el cantante Andrés Altafulla.

¿Cuál fue el mensaje de Karina García para las mujeres que se encuentran atravesando una ruptura?

Karina y Altafulla dejaron de ser novios hace poco. Los seguidores quedaron en shock, pues se pensaba que iban a durar más. Independientemente de eso, la modelo paisa siguió con su vida y se encuentra en proceso de sanación.

Karina García, Altafulla
Karina García y Altafulla cuando estaban juntos

En pleno evento de lanzamiento, Karina García decidió apoyar a quienes como ella están pasando por lo mismo y compartió una sentida reflexión.

"A todas las mujeres que están pasando por una ruptura en este momento, el consejo más grande que yo les puedo dar, que yo sé que es difícil, porque muchas de ustedes se sienten solas, muchas tienen apego emocional, muchas se sienten vacías; si se puede, pónganse ustedes por encima de todo, no se van a morir por un hombre", comunicó la paisa.

De igual modo, comentó que las mujeres son demasiado valiosas y poderosas, razón por la que remarcó que no es necesario "morir" por nadie, sino que, más bien, es determinante apoyarse en los amigos, la familia y las personas que brindan amor y, por ende, realmente merecen lo mismo.

 

¿Por qué Karina García terminó con Andrés Altafulla?

Aunque no se sabe puntualmente por qué Karina y Altafulla terminaron, la modelo fue la que tomó la decisión de la ruptura. Entre los argumentos, ronda el hecho de que el cantante se había ido a cumplir con temas laborales fuera del país y la ignoró por días, luego regresó como si nada.

Karina García, Altafulla
Karina García terminó con Altafulla

Asimismo, en diversas entrevistas le preguntaban a Altafulla por Karina y él respondía que estaban bien y la amaban, cuando en realidad no daba ni una señal a la modelo, entre otros más detalles.

