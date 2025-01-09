Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Qué Hay pa’ Dañar? El nuevo programa que llega a la App del Canal RCN: aquí los detalles

Valentina Taguado, Hassam y Johana Velandia serán los conductores de ¿Qué Hay pa’ Dañar? Un programa digital sin filtros, guiones y con mucho humor.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Todo sobre ¿Qué hay pa' hacer? El nuevo programa del Canal RCN
¿Qué hay pa' hacer? Llega a la app del Canal RCN. (Foto Canal RCN)

A la App del Canal RCN llega un nuevo matutino ¿Qué Hay pa’ Dañar?, un programa que pretende romper los esquemas del entretenimiento a través del humor, noticias e invitados.

¿De qué trata "¿Qué Hay pa’ Dañar?", el nuevo programa que llega a la App del Canal RCN?

Qué Hay pa’ Dañar es la nueva propuesta digital de Canal RCN, un formato matutino en vivo que llega con el propósito de entretener a través de conversaciones directas, auténticas y sin filtros.

El programa se caracterizará por tener un enfoque innovador, ofreciendo una visión directa sobre la actualidad y el entretenimiento, con tres presentadores: Valentina Taguado, Hassam y Johana Velandia.

¿Qué Hay pa’ Dañar? explora temas de interés general que invitan a la conversación, noticias, cuestionan lo establecido y abren espacio para múltiples puntos de vista y experiencias, incluyendo las voces auténticas de sus panelistas e invitados.

¿Qué hay pa´ dañar? llega a la app de Canal RCN
¿Qué hay pa´ dañar? llega a la App del Canal RCN. (Fotos Canal RCN)

¿Quiénes son los presentadores de "¿Qué Hay pa’ Dañar?", el nuevo programa que llegará a la app del Canal RCN?

Tres voces, tres miradas ¿Qué Hay pa’ Dañar? contará con tres panelistas de distintas generaciones y perfiles, lo que permitirá una dinámica rica en perspectivas, aportando variedad, frescura y humor al contenido.

Valentina Taguado, Johana Velandia y Hassam propondrán su sello a través de un lenguaje espontáneo, humor irreverente y un estilo sin guiones que rompe con los formatos tradicionales.

Valentina Taguado, bogotana, es una de las voces más destacadas de la radio juvenil en Colombia. Con un estilo fresco y auténtico, también ha conquistado a miles en redes sociales, donde conecta desde su carisma y una historia de vida que la inspira a transmitir cercanía. Además, actualmente brilla en la pantalla del Canal RCN en MasterChef Celebrity.

Gerly Hassam Gómez Parra, humorista bogotano, es reconocido por personajes como Rogelio Pataquiva, Güevardo y la Doctora Gloria. Su trayectoria abarca televisión, cine y realities como MasterChef Celebrity.

Ha enfrentado retos personales como el cáncer y su separación tras 19 años de matrimonio, experiencias que lo han fortalecido y que hoy combina con su vida como padre y su carrera en la comedia.

Johana Velandia, conocida como ‘Una gorda ahí’, es comediante y modelo de tallas grandes nacida en Villavicencio. A sus 39 años se ha consolidado como una voz auténtica del humor y el empoderamiento. Muchos la conocieron por su paso por la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Presentadores de ¿Qué hay pa' dañar?
Ellos son los presentadores de ¿Qué hay pa' dañar? (Fotos Canal RCN)

¿Cuándo y a qué hora se estrena "¿Qué Hay pa’ Dañar?" en la App del Canal RCN?

¿Qué Hay pa´ Dañar? llega a la App del Canal RCN el próximo 8 de septiembre en un horario lunes a viernes de 6 a.m. a 10 a.m.

Este programa creado para conversar sin guiones tradicionales, generar opinión y contenido altamente compartible también se podrá ver a través de la cuenta ofical del Canal RCN en YouTube y todo su contenido estará en las redes sociales oficiales.

¿Cómo descargar la nueva App del Canal RCN?

La App del Canal RCN la puedes descargar totalmente gratis aquí para ver "Qué Hay pa' Dañar? y todas las novelas, series, producciones antiguas y nuevas, realities como La casa de los famosos Colombia 2025 o MasterChef Celebrity de manera gratis.

Para obtenerla debes seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar desde tu celular o Smart TV a la tienda de aplicaciones.
  2. Allí debes buscar la app Canal RCN y le das en el botón de descargar.
  3. Tras completar la descarga, podrás ingresar inmediatamente a la app y disfrutar de todo el contenido y señal en vivo gratis.
  4. Te recomendamos registrarte en la aplicación para que tengas una experiencia totalmente personalizada y enterarte de los nuevos contenidos de manera anticipada.
