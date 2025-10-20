El gesto de la mamá de Andrea Valdiri que desató rumores de brujería en Stream Fightes 4

Lo que se esperaba fuera una noche de entretenimiento deportivo terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de Stream Fighters 4, pues durante el evento realizado en el Coliseo MedPlus de Bogotá, Carmen Valdiri, madre de la influencer Andrea Valdiri, protagonizó un fuerte cruce verbal con Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se burló del enfrentamiento tan “largo” que tuvo con Andrea Valdiri

¿Qué ocurrió entre Carmen Valdiri y Juliana Calderón durante el evento?

El enfrentamiento, que quedó registrado en varios videos compartidos en redes sociales, mostró a ambas mujeres discutiendo y la tensión fue tan evidente que el personal de seguridad tuvo que intervenir para evitar que el conflicto pasara a mayores.

Artículos relacionados Ornella Sierra Javier Gómez habló sin filtros del escándalo de Ornella Sierra y Farid Pineda: "Él tenía mujer"

¿Por qué se originó la confrontación entre Carmen Valdiri y Juliana Calderón?

El detonante fue la decisión de Yina Calderón de abandonar la pelea contra Andrea Valdiri apenas segundos después de iniciado el primer round, dejando a los asistentes desconcertados y con todo tipo de reacciones.

Andrea Valdiri envió un contundente mensaje sobre Yina Calderón/Canal RCN

Carmen Valdiri, visiblemente alterada, fue captada gesticulando en dirección a la zona donde se encontraba la familia Calderón, Juliana, por su parte, no tardó en responder, y lo que inició como un intercambio de miradas y palabras se transformó rápidamente en un enfrentamiento verbal lleno de insultos.

¿Qué hay detrás de los gestos de Carmen Valdiri que llamaron la atención del público?

Otro detalle que encendió la conversación en redes fue la reacción de Carmen durante el enfrentamiento, pues algunos usuarios notaron que la madre de Andrea hizo repetidamente el signo de la cruz, aunque en una forma poco habitual, lo que muchos interpretaron como una posible “cruz invertida”.

Juliana Calderón respondió a las críticas que recibe su hermana Yina Calderón por abandonar su enfrentamiento con Andrea Valdiri. (Fotos Canal RCN)

En redes, comenzaron a circular teorías sobre el gesto, relacionándolo con creencias populares y símbolos antiguos, especialmente la llamada Cruz Petrina o cruz invertida de San Pedro, que originalmente representa humildad y sacrificio dentro del cristianismo, pero en contextos modernos se ha vinculado a prácticas esotéricas o de protección espiritual.

Mientras algunos lo tomaron con humor, otros aseguraron que se trataba de un acto simbólico para “bloquear malas energías” o “devolver la negatividad”. Un hecho que reavivó los rumores sobre supuestos rituales o creencias místicas en torno a posibles prácticas de brujería de parte de la familia de Andrea Valdiri, aunque nada de esto ha sido confirmado.

Más allá del escándalo, Stream Fighters 4 cerró su edición con cifras récord y miles de comentarios en línea, sin embargo, el duelo entre Carmen Valdiri y Juliana Calderón terminó siendo el verdadero momento de la noche fuera del ring.