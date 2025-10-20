Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Belinda preocupa a sus fans tras revelar que fue hospitalizada en los últimos días

La cantante Belinda contó detalles de su condición de salud y aseguró que no pasa por un buen momento.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Belinda se presenta en el escenario en los Premios Billboard de la Música Latina 2015 presentados por State Farm.
Belinda preocupó por su estado de salud. Foto | Rodrigo Varela.

En los últimos días, la cantante Belindageneró preocupación en sus seguidores, tras revelar que en el último mes su estado de salud no ha sido el mejor, confesión que hizo luego de que ofreciera un concierto en Guadalajara.

¿Qué dijo Belinda sobre su estado de salud?

A lo largo de su presentación, la intérprete llamó la atención al dejarse ver con una rodillera en su pierna izquierda y referirse a esta complicación en su salud que la viene afectando desde hace unos meses.

“He pasado un mes muy difícil, he estado en el hospital, me da mucho miedo operarme la rodilla”, comentó la cantante durante su show.

Según lo dio a conocer, la lesión que tiene en su rodilla le ha hecho sentir mucho dolor, y no solo eso, también la ha limitado para hacer cierto tipo de movimientos.

Pese a lo difícil que ha sido batallar con este dolor, la artista se mostró agradecida con sus fanáticos, a quienes quiso dedicar algunas palabras para expresar su cariño,

“Ustedes me dan la energía que ningún doctor puede hacer. Gracias por estar aquí, por gritarme, por darme tanto amor”, señaló.

¿Qué le pasó a Belinda y por qué preocupó a sus seguidores?

Según lo publicó la misma artista semanas atrás en su cuenta personal, sufrió una rotura de menisco, situación que en su momento la llevó a ser atendida por profesionales en el tema.

Belinda asiste al estreno mundial de "Baywatch" de Paramount Pictures el 13 de mayo de 2017 en Miami, Florida.
Belinda reveló que su estado de salud no es el mejor. Foto | ason Koerner.

El menisco es una estructura de cartílago fibroso en forma de C que actúa como amortiguador y estabilizador dentro de la articulación de la rodilla, entre el fémur y la tibia.

Cada rodilla tiene dos meniscos (medial y lateral), y son esenciales para distribuir la carga, absorber impactos y mantener la estabilidad de la articulación, previniendo el desgaste prematuro del cartílago articular.

La cantante y actriz Belinda Peregrin posa a su llegada antes de la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La de París.
Esta es la condición de salud que padece Belinda. Foto | Geoffroy Van Der Hasselt.

Por ahora, la mexicana no ha contado mayores detalles sobre una posible procedimiento, pero si ha dejado claro que es un momento complicado en su salud, por lo que muchos de sus fans se mantienen expectantes por saber qué pasará en los próximos días.

