Yeison Jiménez llega al Megaland 2025: ¿cuál era su anterior vocación antes de ser famoso?

Este era el anterior empleo de Yeison Jiménez antes de alcanzar la fama tras su próxima presentación en el Megaland 2025.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Cuál era el anterior empleo de Yeison Jiménez?, artista que se presentará en el Megaland 2025. | Foto: Buen Día, Colombia

Uno de los artistas más influyentes en el género popular colombiano es Yeison Orlando Jiménez Galeano, oriundo de Manzanares Caldas y uno de los más escuchados por el éxito de varias composiciones musicales como: ‘Aventurero’, ‘El mejor caballo’, ‘MLP’ y ‘Ni tengo ni necesito’.

Además, el cantante se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ser parte del cartel de artistas en presentarse en la próxima edición del festival Megaland 2025.

¿Cuál era la anterior vocación de Yeison Jiménez antes de ser famoso?

Es clave mencionar que Yeison Jiménez desde su infancia ha demostrado tener una gran habilidad en el mundo de la composición, en especial por considerarse como “el poeta del pueblo”, al demostrar su gran habilidad en el campo artístico.

¿Cuál era el anterior empleo de Yeison Jiménez antes de ser famoso? | AFP: Rodrigo Varela

Sin duda, Yeison antes de convertirte en el reconocido cantante que es en la actualidad, tuvo un trabajo en el que se inspiró para escribir varios de sus temas musicales más reconocidos.

Es clave recordar que Yeison llegó a la ciudad de Bogotá cuando tenía 13 años y trabajó vendiendo aguacates durante aproximadamente seis años en Corabastos, una de las plazas de mercado más grandes de la ciudad.

Luego de este trabajo, el artista empezó a adquirir un importante reconocimiento al demostrar su gran habilidad en la música y posicionarse como uno de los artistas más escuchados del país a nivel internacional.

¿Dónde y cómo comprar las boletas del Megaland 2025?

Cabe destacar que el próximo sábado 29 de noviembre se llevará una nueva edición del festival musical Megaland 2025, el cual celebra sus 20 años.

El evento se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, de la ciudad de Bogotá, en el que varios espectadores tendrán la oportunidad de escuchar en directo a Yeison Jiménez, Arcángel, Greeicy, Corina Smith, Mike Bahía, Altafulla, Sech, Álvaro Díaz, Corina Smith, Jhay P y muchos más artistas que se apoderarán del escenario.

¿Qué artistas se presentarán en el Megaland 2025 junto a Yeison Jiménez? | AFP: Rodrigo Varela

Recuerda que estás interesado en asistir a este importante evento musical, puedes adquirir tus entradas a través de www.ticketmaster.co, con opciones que se ajustan a diferentes presupuestos y preferencias. ¡No te pierdas del #Megaland2025!

