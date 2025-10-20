¿Quién es Arcángel? El artista que WestCol lleva tatuado y estará en el Megaland 2025

El nombre de Austin Agustín Santos, más conocido a nivel artístico como Arcángel , se ha posicionado en uno de los artistas con gran reconocimiento a nivel internacional por el éxito de varias de sus canciones como: ‘Si se da’, ‘Hace mucho tiempo’ y ‘Me acostumbré’.

Además, muchos internautas se han sorprendido con el cartel de uno de los festivales musicales más influyentes del país, el cual es el Megaland 2025 , el cual se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá el próximo sábado 29 de noviembre.

Por su parte, el artista se ha convertido en un gran referente para varias figuras que hacen parte del entretenimiento, como en el caso del streamer colombiano WestCol a quien admira hace varios años.

¿Por qué razón WestCol tiene un tatuaje de Arcángel?

Es clave mencionar que uno de los streamers colombianos más destacados del país es Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como WestCol, quien se ha posicionado como uno de los creadores de contenido digital más resonados a nivel nacional e internacional.

Además, WestCol no solo ha demostrado tener una gran habilidad en el mundo digital, sino que también en la música, en especial, por tener un tatuaje de Arcángel en uno de sus brazos.

WestCol admira a Arcángel a nivel artístico hace años. | AFP: Dia Dipasupil

Sin duda, el creador de contenido digital ha demostrado tener gran influencia en el campo digital, en especial por la reciente charla que tuvo con Arcángel en España, en el que conversaron sobre varios acontecimientos de su carrera artística y a nivel personal.

¿Por qué razón El Megaland cambió de escenario tras sus 20 años?

Desde que se confirmó la fecha del festival musical, el cual se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre, muchos internautas han generado diversos comentarios a través de las redes sociales tras celebrar sus 20 años. Así también, han generado opiniones positivas acerca de su próxima llegada a El Estadio Nemesio Camacho El Campín.

¿Qué otros artistas se presentarán en el Megaland 2025? | AFP: Dia Dipasupil

Sin duda, varios de los artistas que compartirán escenario con Arcángel son: Álvaro Díaz, Greeicy, Mike Bahía, Yeison Jiménez, Altafulla, Kris R y muchos más.