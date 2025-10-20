El Cartagena Festival de Música celebra sus 20 años en Bogotá: ¿dónde y cuándo será?

En los próximos días, llega uno de los festivales culturales más importantes a la ciudad de Bogotá, en el que varios espectadores tendrán la oportunidad de escuchar en directo a reconocidos artistas que llevarán en alto su talento en El Cartagena Festival de Música.

¿Dónde y qué artistas se presentarán en El Cartagena Festival de Música?

El sábado 25 de octubre llega uno de los eventos más esperados del año tras la llegada de reconocidos artistas que han marcado un legado importante en el mundo de la música, quienes son: la arpista Catrin Finch , la violinista oife Ni Bhriain y la orquesta Filarmónica de Bogotá.

¿Qué artistas se presentarán en el concierto de El Cartagena Festival de Música en Bogotá?

Es clave mencionar que el Cartagena Festival de Música llega a la ciudad de Bogotá para celebrar sus 20 años de festividad con este gran abrebocas. Así también, reconocidos intérpretes tendrán la oportunidad en demostrar sus múltiples habilidades en el campo musical al cautivar al público con todas sus presentaciones.

Este evento se llevará a cabo en el Auditorio León de Greiff en el horario de las 4 p.m . Así también, los asistentes tendrán la oportunidad de ingresar de manera gratuita para cautivarse con la presentación de una reconocida arpista, violinista y la Filarmónica de Bogotá.

¿Cómo nació El Cartagena Festival de Música y por qué es un importante evento cultural?

Sin duda, El Cartagena Festival nació a partir de las raíces que se fomentan en el patrimonio cultural de la ciudad amurallada, en la que dos visionarios llamados: Víctor y Julia Savi, promovieron una importante identidad basada en la música.

Este importante festival musical representa la importancia que tiene la música clásica a nivel nacional e internacional en el que se busca visibilizar el talento que tiene este evento para visibilizar el talento de reconocidos artistas.

¿Cuál es la metáfora que se llevará a cabo en la 20° edición de El Cartagena Festival de Música?

Este evento no solo contará con la participación de distinguidos artistas que han adquirido un importante reconocimiento a nivel internacional, sino que también, cuenta con un lema llamado: “el alma y el cuerpo”.

Así también, la metáfora de este evento tiene como base primordial buscar una variedad musical para que los artistas se conecten con el “alma y cuerpo”.

