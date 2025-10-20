Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

El Cartagena Festival de Música celebra sus 20 años en Bogotá: ¿dónde y cuándo será?

El Cartagena Festival de Música llega con un importante concierto en la ciudad de Bogotá por la celebración de sus 20 años.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
El Cartagena Festival de Música celebra sus 20 años en Bogotá: ¿dónde y cuándo será?
¿Cuándo será el concierto gratuito de El Cartagena Festival de Música?

En los próximos días, llega uno de los festivales culturales más importantes a la ciudad de Bogotá, en el que varios espectadores tendrán la oportunidad de escuchar en directo a reconocidos artistas que llevarán en alto su talento en El Cartagena Festival de Música.

Artículos relacionados

¿Dónde y qué artistas se presentarán en El Cartagena Festival de Música?

El sábado 25 de octubre llega uno de los eventos más esperados del año tras la llegada de reconocidos artistas que han marcado un legado importante en el mundo de la música, quienes son: la arpista Catrin Finch, la violinista oife Ni Bhriain y la orquesta Filarmónica de Bogotá.

El Cartagena Festival de Música celebra sus 20 años en Bogotá: ¿dónde y cuándo será?
¿Qué artistas se presentarán en el concierto de El Cartagena Festival de Música en Bogotá?

Es clave mencionar que el Cartagena Festival de Música llega a la ciudad de Bogotá para celebrar sus 20 años de festividad con este gran abrebocas. Así también, reconocidos intérpretes tendrán la oportunidad en demostrar sus múltiples habilidades en el campo musical al cautivar al público con todas sus presentaciones.

Este evento se llevará a cabo en el Auditorio León de Greiff en el horario de las 4 p.m. Así también, los asistentes tendrán la oportunidad de ingresar de manera gratuita para cautivarse con la presentación de una reconocida arpista, violinista y la Filarmónica de Bogotá.

Artículos relacionados

¿Cómo nació El Cartagena Festival de Música y por qué es un importante evento cultural?

Sin duda, El Cartagena Festival nació a partir de las raíces que se fomentan en el patrimonio cultural de la ciudad amurallada, en la que dos visionarios llamados: Víctor y Julia Savi, promovieron una importante identidad basada en la música.

Este importante festival musical representa la importancia que tiene la música clásica a nivel nacional e internacional en el que se busca visibilizar el talento que tiene este evento para visibilizar el talento de reconocidos artistas.

Artículos relacionados

¿Cuál es la metáfora que se llevará a cabo en la 20° edición de El Cartagena Festival de Música?

Este evento no solo contará con la participación de distinguidos artistas que han adquirido un importante reconocimiento a nivel internacional, sino que también, cuenta con un lema llamado: “el alma y el cuerpo”.

Así también, la metáfora de este evento tiene como base primordial buscar una variedad musical para que los artistas se conecten con el “alma y cuerpo”.

El Cartagena Festival de Música celebra sus 20 años en Bogotá: ¿dónde y cuándo será?
¿Cuál es el lema por la edición número 20° de El Cartagena Festival de Música?

Desde luego, este evento, que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá el próximo sábado 25 de octubre en la ciudad de Bogotá, es un abrebocas de la edición número 20° en las fechas del 4 al 12 de enero del 2026.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Llega ‘Todos Juntos’ a Bogotá, el evento donde el arte y la solidaridad se unen: ¿dónde y cuándo será? Talento nacional

Llega ‘Todos Juntos’ a Bogotá, el evento donde el arte y la solidaridad se unen: ¿dónde y cuándo será?

El próximo 23 de noviembre se llevará a cabo el evento musical ‘Todos Juntos’ donde el arte y la solidaridad se unen.

Yeison Jiménez llega al Megaland 2025: ¿cuál era su anterior vocación antes de ser famoso? Yeison Jiménez

Yeison Jiménez llega al Megaland 2025: ¿cuál era su anterior vocación antes de ser famoso?

Este era el anterior empleo de Yeison Jiménez antes de alcanzar la fama tras su próxima presentación en el Megaland 2025.

¿Quién es Arcángel? Artista que se presentará en el Megaland 2025 y WestCol lo tiene tatuado. Arcángel

¿Quién es Arcángel? El artista que WestCol lleva tatuado y estará en el Megaland 2025

WestCol tiene tatuado en uno de sus brazos a Arcángel, uno de los artistas que se presentará en el Megaland 2025.

Lo más superlike

Manelyk González reveló que viaja a Colombia a apoyar a Karina Karina García

Así fue la última noche de Manelyk junto a Karina García en Colombia

Manelyk González cerró su visita a Colombia con una noche de risas, música y amistad junto a Karina García y Yaya que encantó a todos sus seguidores.

Belinda se presenta en el escenario en los Premios Billboard de la Música Latina 2015 presentados por State Farm. Belinda

Belinda preocupa a sus fans tras revelar que fue hospitalizada en los últimos días

René Higuita es tendencia por estatua en su honor MasterChef Celebrity Colombia

Estatua de René Higuita en Medellín genera revuelo en redes por su aspecto: así luce la escultura

Valentina Taguado confiesa momento incómodo con Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity. Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló por qué Claudia Bahamón la llamó inmadura en MasterChef Celebrity Colombia

Andrea Valdiri y su proceso de deshidratación Andrea Valdiri

¿Qué es la deshidratación en el boxeo, proceso que realizó Andrea Valdiri?